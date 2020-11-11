電商掀起圖書66折的折扣戰，引起獨立書店和出版社反彈，就怕圖書價格再度掉入低價競爭陷阱。除了獨立出版社如松鼠文化表示將不再供貨給momo銷售，部分獨立書店亦選擇11日公休抵制。有河書店店主詹正德表示，11日有40幾間獨立書店響應「歇業」一日，「雖然有些書店因為各自不同的原因維持營業，但大家都反對用流血低價的方式賣書。」

詹正德表示，有些支持獨立書店的讀者被「歇業」兩個字嚇到，認為書店在對讀者情緒勒索，「其實書店沒有這樣的存心。我們的初衷是，現在有個電商，表面上是賣書，但實際上它在傷害出版產業，不只是傷害獨立書店、實體書店而已，是傷害整個產業。」

這波「一日歇業」潮的起點，是松鼠文化負責人賴凱俐。賴凱俐表示，當發現電商折扣打到66折，她立刻去翻email，因為原本跟經銷商簽約談的最低折扣是79折，不會有更低的折扣。但經銷商表示，因為是通路全館做的折扣，在這樣的壓力下只能配合。

賴凱俐表示，以往出版的折扣，像是新書79折，都是通路、經銷商、出版社大家一起承擔打折的空間，這次電商通路決定自行吸收，「以利潤來說，其實出版社拿的沒有變，甚至可能因為這樣多賣了100本，但我總覺這只是一個開端，不會都是這樣開開心心的。會不會以後66折變常態？會不會有一天太依賴這個通路，無法離開？如果我沒有讓自己有合理的獲利空間，那這個工作我很難做的長久。」

詹正德以如今已成「習慣」的「新書79折」為例，「假設一本書定價300元，79折大約240元。既然定價大約打八折，那跟這本書產製相關的人，該拿到的錢，也是全部都一起打八折嗎？事實上不是。大通路為了要低價賣，進書價甚至低到48折、49折，所以大通路的利潤沒有減少，但作者、出版社、經銷商的利潤全部減少。」

賴凱俐表示，一旦作者、出版社、經銷商的利潤減少，出版社就減少了嘗試的空間，壓縮出版機會和題材，「出版社能開發的書種變少、照顧的作者變少，長遠看來，限制了出版和閱讀的多樣性。」淡江大學中文系副教授楊宗翰也表示，若陷入折扣戰，台灣出版「小而獨立、小而分眾」的特色，未來可能會無以為繼。

(中時 )