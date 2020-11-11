中國大陸科興疫苗日前在巴西傳出有嚴重不良反應致死案例，後來證實死者的死因與疫苗無關，警方調查認為死因為自戕。（圖／美聯社）

巴西數日前傳出該國的大陸疫苗臨床測試者出現「嚴重不良反應」而死亡，經調查後發現該名參與大陸疫苗臨床試驗死者的死因為「自殺」，與正在進行測試的科興公司疫苗無關。巴西衛生當局也已經在當地時間11日上午宣布，恢復科興疫苗在巴西的臨床測試。

《路透》引述巴西媒體報導稱，根據屍檢報告，這名參加試驗的志願者死因為「自殺」。聖保羅州政府也表示，這名試驗志願者的死因被登記為「自殺」，目前正在調查之中。與科興公司合作的巴西布坦坦研究所也召開記者會，說明志願者的死亡與疫苗無關。

巴西的文化電視台（TVCultura）引用警方報告稱，事件發生於10月29日下午4點左右，當時聖保羅西區員警接到報警，趕赴一座公寓後發現一名32歲的男性死於浴室的地板上，身邊散落注射器和藥瓶。因此傳出死者的死因可能與疫苗有關，疫苗試驗也緊急叫停。

《環球時報》則指出，經警方初步調查發現死因後，巴西衛生當局已恢復疫苗測試。本月底科興疫苗運往巴西的計畫持續進行，目前暫未受到影響。這批疫苗將用於緊急接種或者三期實驗，大約有15萬-16萬劑。

而據布坦坦研究所告訴《環球時報》，他們在11月6日就向衛監局發出了志願者死亡原因的通知，但衛監局卻表示受到網路攻擊，他們遲至9日才收到通知。

報導說，巴西的大陸疫苗測試牽涉內部政爭，巴西總統博索納羅的政治立場親美反中，在國內疫情處理上完全採行美國總統川普那一套，淡化疫情的威力與影響，與行大規模集會，並極力推薦未經證實效果的羥氯喹，還要求中國大陸對疫情負責。

而與大陸科興疫苗合作的是巴西聖保羅州的布坦坦研究所，推動合作的是聖保羅州州長若昂．多利亞，他與總統博索納羅政治立場對立，也被視為博索納羅2022年尋求連任的最大對手。兩人為此在疫苗問題上進行政治口水戰，刻意混淆疫苗的科學實驗程序與測試過程，造成一年內3名衛生部長中有2名因疫苗政策而被迫辭職。

報導說，目前巴西是受新冠病毒影響最嚴重的國家之一，累計確診病例超560萬，僅次於美國和印度，位居世界第3，迄今死亡人數近16.3萬人。

(中時新聞網)