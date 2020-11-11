疫情延燒，多數產業外銷嚴重受挫，但東港知名伴手禮店「味益」所推出的一口鮪魚鬆蛋捲卻搶到法國訂單，意外打開努力10年業績依舊平平的歐美市場。（謝佳潾攝）

疫情延燒，多數產業外銷嚴重受挫，但東港知名伴手禮店「味益」所推出的一口鮪魚鬆蛋捲卻搶到法國訂單，意外打開努力10年業績依舊平平的歐美市場。（謝佳潾攝）

疫情延燒，多數產業外銷嚴重受挫，但東港知名伴手禮店「味益」所推出的一口鮪魚鬆蛋捲卻搶到法國訂單，意外打開努力10年業績依舊平平的歐美市場，業者直呼不可思議，趁「雙十一」推優惠送魚鬆蛋捲，回饋顧客的愛戴。

「魚鬆在歐美市場很難推。」味益指出，早在10年前，味益就開始開發歐美市場，不過10年來業績平平，因為歐美人士對魚鬆沒概念或不認識，所以接受度不高，即使有美、英訂單但也不多，亞洲與歐美的訂單比例約8比2。

而今年遇上疫情衝擊，亞洲訂單受影響約減少3成，「但卻接到法國訂單」，味益不可思議地說，在全球疫情嚴峻、外銷多數受阻的狀況下，竟然還能接到法國訂單，實在太神奇，因此為回饋對顧客的愛戴，趁雙十一推出優惠送魚鬆蛋捲。

味益不諱言地說，在安心旅遊補助結束後，「11月開始真的進入小小月」，周末假日雖有遊客但已不及先前的一半，而平日更是門庭若市，所以業者不能再坐等客人上門，得出門找客人了，除參加旅展爭取曝光度外，搭配各大活動檔期推優惠也很重要。

味益強調，能在疫情期間拿到外銷訂單是一大鼓勵，但國內市場也不能輕忽，趁小小月時走出去學習同業的優秀行銷、檢視自己仍有的缺點很重要，而回饋顧客也非常重要，尤其是以熱銷商品為贈禮，能讓消費者感受到不一樣的對待。

(中時 )