嘉義母女爆衝突 逆女刺傷母親肚深達５公分 23:402020/11/11 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義母女爆衝突 逆女刺傷母親肚深達５公分(圖/廖素慧攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市東區溪興街晚間傳出一起女兒刺傷母親案，黃姓女子疑因和母親爭吵後情緒失控，持刀刺母親3刀，造成黃母腹、背及右手肘皆有刀傷，黃母送醫急救，無生命危險，黃女警方制伏後，否認持刀傷母。 黃女與楊姓母親住在溪興街某大樓9樓，晚間因故爭吵，黃女持刀猛刺其母，警消獲報趕到現場救出黃母送醫，黃母背部有卅公分長刀傷，腹部有五公分穿刺傷，右手肘有五公分刀傷，急救後生命跡象穩定。 黃女與警方對峙後，遭員警制伏，否認持刀劃傷母親，全案由警方偵辦中。 (中時 ) #母親 #刀傷 #公分 #警方 #右手肘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台大宿舍傳男學生輕生 警消破門來不及搶救 22:452020/11/11 社會 美印航母將聯演 解放軍監控 04:102020/11/11 焦點新聞 建國花市 38周年慶圓滿落幕 04:092020/11/11 產業特刊 熱門股－嘉泥 買盤低接均線向上 04:092020/11/11 證券．權證 桃園花彩節大溪場 警方交通管制要注意 21:372020/11/11 寶島 雙11光棍節 嘉縣人口正式跌破50萬 17:392020/11/11 寶島 車市旺 上市車商營運催油門 04:092020/11/11 證券．權證 嘉縣公共藝術品多荒廢 議員批別再買 04:092020/11/11 地方新聞 野生賈靜雯帶梧桐妹看《鬼滅之刃》母女外洩大長腿超吸睛 12:072020/11/11 娛樂 艋舺服飾購物嘉年華啟動 引領服飾時尚秀 18:102020/11/11 生活 社會熱門新聞 24歲中壢乞丐妹GG了 警：再乞討將開罰「見一次罰一次」 - 社會 高雄女騎路肩被罰600元 機車族怒轟「垃圾」：到底誰設計馬路 - 社會 台大宿舍傳男學生輕生 警消破門來不及搶救 - 社會 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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