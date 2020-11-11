嘉義市東區溪興街晚間傳出一起女兒刺傷母親案，黃姓女子疑因和母親爭吵後情緒失控，持刀刺母親3刀，造成黃母腹、背及右手肘皆有刀傷，黃母送醫急救，無生命危險，黃女警方制伏後，否認持刀傷母。

黃女與楊姓母親住在溪興街某大樓9樓，晚間因故爭吵，黃女持刀猛刺其母，警消獲報趕到現場救出黃母送醫，黃母背部有卅公分長刀傷，腹部有五公分穿刺傷，右手肘有五公分刀傷，急救後生命跡象穩定。

黃女與警方對峙後，遭員警制伏，否認持刀劃傷母親，全案由警方偵辦中。

(中時 )