每天盯平板6小時！ 5歲童雙眼結石、併發乾眼症

眼睛是人的靈魂之窗，不管是大人小孩，要謹記讓疲勞的雙眼適度休息，若用眼過度，恐造成不可逆的傷害。一位5歲小女童被父母注意到長期揉眼睛，以為可能有不慎卡入沙子或異物。沒想到赴醫院就就診後，醫師竟在女童兩側下眼瞼找出，白色的「眼結石」，追問才發現是每天盯平板6小時導致。

根據《中天新聞》報導，一對家長發現5歲女兒近期常揉眼睛，擔心是有異物卡入，想請醫師取出，檢查結果卻讓醫生大吃一驚，年紀輕輕的女童眼睛不但近視，兩側下眼瞼竟各長出一顆黃黃白白的「眼結石」。

輔英科大附屬醫院眼科醫師洪啟庭表示，當時看到照片時也很驚訝，直呼「不要以為小孩子就不會得到眼結石！」

原來這位5歲女童有一個壞習慣，每天下課回家將近6小時眼睛都盯著平板，導致雙眼各50度近視，儘管眼壓正常，但女童雙眼乾澀，下眼瞼又有沉積物，併發乾眼症。

所幸在發現眼結時後，女童在醫師囑咐下，透過滴眼藥水並改善用眼習慣，症狀已大致穩定。若延遲就醫，等到結石越變越大顆，恐磨破眼角膜，不但會造成是力受損，最後還得靠開刀來解決。

(中時新聞網)