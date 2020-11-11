人稱「紅姑」的鍾楚紅，香港小姐出道，性感的她更有「香港瑪麗蓮夢露」的稱號。她的美連好朋友張國榮都曾經在節目上說：「鍾楚紅我覺得她太漂亮了，她漂亮到就算演戲有一點點瑕疵，有一點點錯誤你都會原諒她。」

1991年，她嫁給廣告才子朱家鼎，在拍攝完電影《縱橫四海》後就淡出演藝圈，此消息一出，令許多人相當震驚，影迷也覺得可惜，但鍾楚紅卻說：「一個人有得必有失，我是一個笨女人，只能花百分之百的精力做好一件事，所以只能選擇顧好家庭。」

鍾楚紅下嫁廣告才子朱家鼎 (圖/ 翻攝自網路)

朱家鼎既不有錢，也不英俊，但是紅姑卻鍾情於他，只因在朱家鼎心中，紅姑永遠都是第一位。紅姑在婚後更學會了烹飪，夫婦兩人度過了16年甜蜜生活。

令人感嘆的是，朱家鼎在2006年患上結腸癌，最後不敵病魔隔年離世，傷心過度的鍾楚紅每晚都要服用安眠藥才能入睡，大受打擊的她，花了好幾年的時間才走出失去丈夫的陰霾。

單身後的鍾楚紅身邊有不少追求者，但是專情的她表示這一生不會再嫁人了；當鍾楚紅被問到為何如此堅決不再婚時，鍾楚紅說，朱家鼎給的愛，已經足夠她度過這一生，她認為這一輩子再也無法遇見比朱家鼎更好、更愛她的人。

鍾楚紅在閒暇時 喜歡種花和畫畫 (圖/ 翻攝自微博)

今年已60歲的紅姑時常外出旅行，偶爾接拍一些廣告、出席一些活動，平時則和好朋友們聚餐、吃飯，生活過得可說相當充實。

(中時新聞網)