中國大陸的科技學習能力確實很快，這幾年，美國、俄羅斯的軍事科技部門都有「機械外骨骼」(PowerExoskeletons)的研發，中國大陸顯然也研發了一段時間，並且打算先派發到高海拔的青藏高原部隊，因為當地空氣稀薄，守軍容易感到疲累，可以應用機械外骨骼來節省士兵的體力。

防衛世界(Defense World)引述《環球時報》(Global Times)的報導，大陸國營的中航科技集團公司（CASIC）下屬的「人體功能增強技術研究中心」，已經研發機械外骨骼一段時間，而且種類不少，包括電力驅動式，以及無動力的力學式外骨骼，都很適合應用在高原地區。

研究中心負責人張立建說，像是青藏高原這樣高海拔地區，是個充滿挑戰的地形，即使是無人機和機器狗等科技設備，妥善率都不高，很多時候都需要人力來工作。

但是在高海拔地區，空氣稀薄造成的缺氧，會造成體力的衰退。在海拔3500公尺的高度，人的體能會下降到正常水準的70~75％。有時候，揹負1公斤的貨物，常感覺重達5公斤。

張立建說，裝備外骨骼，可以有效地節省步行、攀登和搬運貨物時所消耗的體力。開發人員表示，外骨骼使用了碳纖維材料，又輕量又結實，總重僅4公斤，並且耐用、抗磨損，也能對抗極端的寒冷。

《環球時報》記者周二自己試穿，發現著裝很方便，不到一分鐘即可。裝備之後，不管是步行、跳躍或是奔跑，都感覺很輕鬆。

為了更好地理解該設備的節能功能，記者揹上25公斤的背包來測試，卻不會感覺到背部或肩膀的壓迫與痠痛，也就不感覺辛苦。

張立建說，他們的外骨骼也很容易裝備，第1批幾十具外骨骼只用了大約20天的時間，成本也算低，每具的價格不到5萬元人民幣（21萬新台幣）。

(中時新聞網)