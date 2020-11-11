高市議會三讀通過！瘦肉精零檢出、加重罰鍰 (影音來源YouTube／中天新聞CH52)

瘦肉精風波持續延燒，國民黨高雄市議院今天(11日)再度出招，要求市長陳其邁簽署瘦肉精零檢出同意書，但遭陳其邁拒絕，但國民黨結合無黨派聯盟，最終以人數優勢通過三讀，高雄市也成為首個所有肉品不得驗出瘦肉精縣市。

高雄市議會持續進行瘦肉精攻防，藍綠兩黨卯足全勁，都祭出甲級動員，儘管市長陳其邁不願簽署連署書，更在綠議員護送下離席，綠營議員也紛紛退席，試圖以人數未過半為由對抗，更提案修改，將「豬」字拿掉，改為所有肉品，但在藍營成功結合無黨籍議員，讓人數過半情況下，最終三讀通過，高雄市也成為首個所有肉品不得驗出瘦肉精的縣市，包括過往的牛肉。

陳其邁對此則低調表示，尊重議會決定。但民進黨議員氣炸，開記者會痛批國民黨，林智鴻表示民進黨的立法意見都有顧及市民健康，國民黨卻利用此事進行政治操作，犧牲市民健康，應該向高雄市民道歉。

國民黨則表示，將會持續與無黨籍議員聯盟，共同捍衛高雄人健康。

(中時新聞網)