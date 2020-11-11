美國憲法明確規定，現任總統任期將在「1月20日中午」結束。川普曾一再表示，無論選舉機構怎麼說，他都決心繼續掌權。英媒BBC直指，護送川普離開白宮的任務，可能會由美國法警或特勤局來執行。甚至有社會抗議運動專家示警，川普拒絶接受大選結果，可能導致嚴重內亂。

根據BBC報導，川普若1月20日之後仍繼續試圖掌權，美國將會發生什麼事？護送川普離開白宮的任務，可能會落到美國法警或特勤局頭上。若出現最極端的結果，川普堅拒下台，可能有必要評估安全部隊對總統的忠誠度。

川普若試圖動用國家安全部隊非法執政？美國俄亥俄州立大學國家安全政策和法律專家拉德希爾（Dakota Rudesill）認為，川普得到安全部隊的支持，緊握總統權力的可能性不大。

匹茲堡大學教授、社會抗議運動專家布萊恩（Keisha Blaine）卻指出，4年前，大多數美國人不會懷疑這點，不過近幾個月，川普在波特蘭和華盛頓部署聯邦特工，才成為嚴重的擔憂。他雖不認為這種情況可能發生，但考慮今年所發生的一切，不排除這項可能。

布萊恩甚至認為，若候選人拒絶接受大選結果，可能會導致嚴重內亂，川普的言辭增加了抗議甚至暴力的可能性。近幾個月，在美國不同的城市，全副武裝的示威者表達對川普的支持，這些城市的街道上甚至出現激進反對團體，有些人還攜帶武器，這也提醒著，目前美國政治緊張，有發生潛在暴力事件的可能。

(中時新聞網)