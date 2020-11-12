國軍輔導長與女兵發生不倫遭女兵前男友勒索

已婚國軍某單位謝姓輔導長和劉姓女兵發生不倫戀，在劉女租住處親熱時，遭徐姓前男友闖入拍下火熱畫面，事後徐某連續2度向謝勒索20萬元封口費得逞，徐食髓知味竟假冒謝某胞妹在臉書「爆怨公社」爆出這段不倫戀，謝某忍無可忍提出告訴，苗栗地檢署經偵辦，日前將徐某依恐嚇、毀謗等罪嫌提出公訴。

據檢方調查，家住苗栗縣公館鄉的徐姓男子，與服役軍方某單位的劉姓女兵原為男女朋友，後兩人因故分手，但徐某仍鐘情劉女，有意挽回這段感情。2018年7月間，徐某自劉女母親處取得劉女在苗栗縣的租住處鑰匙，想要突然告訪給劉女一個驚喜，沒想到，徐某開門進屋，竟撞見劉女和謝姓輔導長2人躺在床上打得火熱，徐某當場惱羞成怒，拿起隨身手機拍下2人同床畫面後揚長而去。

事隔2個月，徐某利用手機登入臉書「Messenger」，傳訊息給謝姓輔導長恫嚇表示：「如果沒有給新台幣10萬元，將會把這些影片、照片給媒體及軍中服役的單位，謝謝某沒工作。」謝某害怕，分4次匯出共10萬元至徐某銀行帳戶。

2018年10月，徐某食髓知味再度用臉書「Messenger」，再度傳訊息給謝某，威脅稱「我也可以花錢買版面…，目前手上還有你1家3口拍的合照跟所有跟你的對話截圖，我也會提供給記…我不是威脅。」再向謝某勒索10萬元，謝某只得乖乖照付。

當年年底，徐某再度假冒謝某胞妹名義，在臉書「爆怨公社」上發表「我哥身為輔導長，在營區外與劉姓女兵搞不倫戀…。」等內容，謝氏兄妹得悉後忍無可忍，委請律師向台北地檢署提出告訴，經移轉苗栗地檢署偵辦，檢方日前偵結將徐某依恐嚇取財、行使偽造私文書、以及誹謗等罪嫌提起公訴。

(中時 )