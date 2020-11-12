繼蘋果（Apple）今年的新機iPhone 12以及iPhone 12 Pro在10月23日開賣後，iPhone 12系列中螢幕最小的iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max將在11月13日正式開賣，如果你好奇新機中iPhone 12 Pro Max的手感與特色，快來看看以下開箱介紹！

iPhone 12 Pro Max同樣減配不送EarPods有線耳機以及USB充電器，這差距很明顯說外盒就能分辨。而iPhone 12 Pro Max包裝盒內跟iPhone 12全系列一樣，只有附上USB-C to Lightningj充電線，另外原本覆蓋在手機螢幕上的保護貼，也改為紙質，並在對應的按鍵位置印上圖案說明。

iPhone 12 Pro Max太平洋藍以及包裝盒內配件，僅有充電線。（黃慧雯攝）

此外，iPhone 12 Pro系列，今年提供金色、銀色、石墨色以及太平洋藍的選項，過往常見的「太空灰」款式被石墨色取代。而每逢iPhone有新色開賣，總會成為當年最為暢銷，或者說討論度最高的對象。今年的太平洋藍也不例外，成為了iPhone 12 Pro系列最受歡迎，根據iPhone 12以及iPhone 12 Pro開賣當天的情況，是「頭香」果粉唯一指定色，人氣超高。

而從細節來看，iPhone 12 Pro Max的邊框復刻了iPhone 4的方正設計，相對iPhone 4邊框材質是不鏽鋼搭配霧面材質，iPhone 12 Pro Max的邊框則是不鏽鋼加上鏡面設計，質感嚴格對比iPhone 12系列來說是更為出色，但是邊框滿容易沾染指紋。iPhone 12全系列都支援MagSafe無線充電配件與充電器，是其他機種所不支援的，這一點當然iPhone 12 Pro Max當然也具備。

iPhone 12 Pro Max太平洋藍色左側機身。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 Pro Max太平洋藍色右側機身。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 Pro Max太平洋藍頂部。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 Pro Max太平洋藍底部。（摘自蘋果官網）

按鍵位置的話，左側依舊保持有靜音鍵、分離的音量＋、音量-鍵。可能是由於加入5G網路的支援，SIM卡卡槽移至左側下方（先前的機種是在右側下方）。而右側則是有側邊鍵（電源鍵）。底部採用Lightning連接埠，左右側開孔數量不一致，右側是喇叭孔，不具備3.5mm耳機孔。

iPhone 12的SIM卡卡槽移到左側，但是位置更偏中央，卡槽也是金屬質感，並與機身顏色相同。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 Pro Max太平洋藍與包裝盒。（摘自蘋果官網）

相機位置的話，維持與iPhone 11 Pro系列一樣的設計，機身背面整體是霧面質感，但是在主相機的位置，相機底板採用了亮面質感。iPhone 12 Pro Max今年採用6.7吋OLED螢幕，屬於Super Retina XDR螢幕，2778 x 1284 像素，458 ppi 解析度，2,000,000:1 對比度，峰值亮度跟iPhone 11 Pro系列一樣，維持1200nit（標準亮度是800nits）。此外，螢幕上覆蓋超瓷晶盾面板，對比過去抗摔性能提升4倍。防水防塵等級雖同樣是IP68，但從iPhone 11 Pro系列在最深達 4 公尺水中最長可達 30 分鐘，iPhone 12 Pro系列提升到可在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘。

iPhone 12 新款4機齊開箱 立委名嘴也瘋狂！

iPhone 12 Pro 系列今年僅提供4色可選，包含金色、銀色、石墨色以及太平洋藍。容量提供128GB、256GB、512GB可選，價格各是NT$37900、NT$41400、NT$48400，對比相同儲存容量的iPhone 12 Pro來說，單機價格增加NT$4000。與iPhone 12系列不同的是，iPhone 12 Pro系列起跳容量是iPhone 12系列的2倍，也是唯一提供512GB的款式，喜愛高容量只能選iPhone 12 Pro系列。

(科技)