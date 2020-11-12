繼蘋果（Apple）今年的新機iPhone 12以及iPhone 12 Pro在10月23日開賣後，iPhone 12系列中螢幕最小的iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max將在11月13日正式開賣，如果你好奇新機中iPhone 12 mini的手感與特色，快來看看以下開箱介紹！

從包裝來看iPhone 12系列很明顯比過往iPhone的包裝盒子小了許多，不外乎就是減少了EarPods有線耳機以及USB充電器的緣故。包裝盒子內只有附上USB-C to Lightningj充電線，另外原本覆蓋在手機螢幕上的保護貼，也改為紙質，並在對應的按鍵位置印上圖案說明，全系列的風格可說都與先前的iPhone 12以及iPhone 12 Pro相符。

iPhone 12 mini螢幕覆蓋的保護貼換成紙質，也與過去機種不一樣之處。盒內配件，僅有充電線，不少人開箱之後可能會略感空虛。（黃慧雯攝）

而從細節來看，iPhone 12 mini PRODUCT RED（紅色）款式，是延續自iPhone XR以來的傳統，持續讓PRODUCT RED款式成為可持續銷售而非限定期間上市的顏色。事實上雖然蘋果看似每一年推出的iPhone顏色都大同小異，但是即便是同一種顏色，對比先前的款式也會略有不同。對比iPhone XR、iPhone 11的PRODUCT RED來說，今年用在iPhone 12系列中的紅色有點類似更深一點的珊瑚橘色，紅色中略帶一點粉嫩感。

iPhone 12 mini、iPhone 11以及iPhone XR的紅色都略有不同。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 mini的邊框與iPhone 12一樣，復刻了iPhone 4的方正設計，邊框材質是航太鋁合金，金屬光澤對比機身背面的顏色來說，略為深了一點，也更顯沈穩，邊框不易沾染指紋。iPhone 12 mini與iPhone 12其他系列機種一樣，都支援MagSafe無線充電配件與充電器，是其他先前較舊的機種所不支援的。

iPhone 12 mini左側機身。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 mini右側機身。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 mini頂部。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 mini底部。（摘自蘋果官網）

按鍵位置的話，左側依舊保持有靜音鍵、分離的音量＋、音量-鍵。可能是由於加入5G網路的支援，SIM卡卡槽移至左側下方（先前的機種是在右側下方）。而右側則是有側邊鍵（電源鍵）。底部採用Lightning連接埠，左右側開孔數量不一致，右4左2，對比iPhone 12的話，應該是因為iPhone 12 mini機身比較小，所以底部開孔數量也略為減少。不具備3.5mm耳機孔。

iPhone 12 mini 的SIM卡卡槽移到左側，卡槽也是金屬質感帶有紅色。（摘自蘋果官網）

iPhone 12 mini PRODUCT RED（紅色）與包裝盒。（摘自蘋果官網）

相機位置的話，維持與iPhone 12一樣的設計，機身背面是亮面質感，但是在主相機的位置，相機底板採用了霧面質感。iPhone 12全系列都採用OLED材質，屬於Super Retina XDR螢幕，iPhone 12 mini 螢幕為2340 x 1080 像素，476ppi 解析度，是iPhone 12全系列中畫素密度最高的款式。2,000,000:1 對比度，峰值亮度也提升到1200nit（標準亮度都是625nits）。此外，螢幕上覆蓋超瓷晶盾面板，對比過去抗摔性能提升4倍。防水防塵等級雖同樣是IP68，但從iPhone 11在最深達 2 公尺水中最長可達 30 分鐘，iPhone 12全系列提升到可在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘。

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iPhone 12 mini與iPhone 12今年都提供5色可選（iPhone XR以及iPhone 11都有6色，且官網持續銷售），包含紅、白、黑、綠、藍色。容量提供64GB、128GB、256GB可選，價格各是NT$23900、NT$25500、NT$29000，對比iPhone 12同樣容量的款式，單機價格低NT$3000。目前全台5家電信商都已開通5G服務，入手iPhone 12系列的朋友可以任選喜愛的電信公司。

(科技)