蘋果（Apple）即將在11月13日開賣iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini新機。今年蘋果也為iPhone 12系列設計了全新的MagSafe充電器以及專屬配件。隨著新款機種上市，蘋果官方的MagSafe也更多到位，專屬iPhone 12系列的皮革保護套也已在官網上架，可以直接走一趟Apple Store，或是在線上官網入手。

本次開箱的MagSafe保護殼，包含了MagSafe透明保護殼以及MagSafe皮革保護殼。因為iPhone 12系列邊框改為方正設計，因此與iPhone 11之前的保護殼是無法共用的，若要給手機提供妥善保護，重購保護殼是必須的。而支援MagSafe功能的蘋果官方保護配件，在包裝上都有額外印上MagSafe字樣。

MagSafe透明保護殼以及MagSafe皮革保護殼包裝。（黃慧雯攝）

MagSafe透明保護殼以及MagSafe皮革保護殼內側。（黃慧雯攝）

裝上皮革保護套的iPhone 12 Pro Max以及裝上透明保護殼的iPhone 12 mini。（黃慧雯攝）

在iPhone 12 Pro以及iPhone 12上市之際，當時還沒有提供皮革保護套，所幸在另外兩款機種開賣之際，終於到位。蘋果今年度為iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12以及iPhone 12 mini準備的皮革保護殼共有5色（價格相同NT$1790），分別包含波羅的海藍色、加州罌粟色、馬鞍棕色、黑色以及紅色（PRODUCT RED）。

皮革保護殼左右側按鍵位置是採用金屬材質，只需要很輕的力道就可順利按壓；而透明保護殼則是在硬質邊框的基礎上加上了柔軟的按鍵，但嚴格來說皮革保護套上的按鍵更為好按。透明保護殼底部是採用全開的設計，而皮革保護套跟矽膠保護殼一樣，都是全包覆的設計。MagSafe透明保護殼的特色就是底部外觀有一個看得見的MagSafe標示位置，以白底顯示，內部的話則還印上了iPhone、MagSafe、Design by Apple等字樣，皮革保護殼的話外面看起來沒有跟其他款式不同，但是內部也有在MagSafe磁吸位置印上膠環提示。

而這兩款保護殼裝上後，保護殼都高於背面主相機，能妥善防護相機不受碰撞。正面也高於螢幕不少。但若貼上保護殼的話，則是依情況而定。且很特別的是，裝上MagSafe保護殼後，都會出現與保護殼顏色相對應的MagSafe動畫，充滿巧思。開箱時可以發現iPhone 12 Pro Max的相機模組比iPhone 12 Pro更大，也高出機身更多，這一點在皮革保護殼上，相機邊框位置有特別加高來防護。

蘋果目前發表的MagSafe配件，已包含MagSafe透明保護殼、MagSafe矽膠保護殼（8色）、MagSafe皮革保護殼（5色）MagSafe皮革卡套（共4色），MagSafe充電器、以及MagSafe Duo都已在官網上架，但是充電器尚未開賣。

(科技)