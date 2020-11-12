iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max在11月13日正式上市。這兩款手機擁有極為不同的定位。如果你是喜愛單手操作iPhone的資深果粉，iPhone 12 mini的存在絕對讓你超有感！究竟這一款手機跟今年4月推出的iPhone SE之間，應該怎麼選？透過以下對比為你解答。
首先來看看機身對比，iPhone 12 mini為131.5 x 64.2 x 7.4 mm，iPhone SE則是138.4 x 67.3 x 7.3 mm。iPhone 12 mini擁有比iPhone SE更小的機身（厚度略增1mm），重量僅133公克，對比iPhone SE的148公克來說更為輕巧，而且還支援5G。
螢幕兩者也有很大區別，iPhone SE是4.7吋的LCD螢幕，1334 x 750 像素，326 ppi 解析度；而iPhone 12 mini則是5.4吋OLED螢幕，2340 x 1080 像素，476 ppi 解析度，同樣支援原彩顯示、P3廣色域、觸覺回饋觸控，亮度同樣是625nit，但是iPhone 12 mini峰值亮度可達1200nits，也支援HDR顯示。
機身設計來看，iPhone 12 mini邊框採用近似iPhone 4的方正設計，對比iPhone SE則是採用側邊曲面的設計，持握手感來說雖說iPhone 12 mini更小，但是iPhone SE略勝一籌。左右側按鍵設計是相同的，但是iPhone 12 mini的SIM卡卡槽移到左側；兩款機種也都採用Lightning連接埠，皆支援無線充電，但是iPhone 12 mini額外支援MagSafe配件。
相機是兩者差距最大的一點，iPhone SE前相機是f/2.2的700萬畫素相機，iPhone 12 mini則是1200萬畫素f/2.2 原深感測相機，但兩者前相機都支援六種效果的人像光線拍攝功能，但iPhone 12 mini前鏡頭就可拍攝最高[email protected]、HDR影片杜比視界@30fps，以及[email protected]慢動作影片的拍攝，都是iPhone SE不具備的攝影性能。
主相機部分，iPhone SE是1200萬畫素相機（f/1.8），而iPhone 12 mini則是1200萬畫素廣角相機（f/1.6）以及畫素超廣角相機（f/2.4）的組合，所以支援2倍光學變焦（縮小）的拍攝。拍照時支援Smart HDR 3，、夜間模式、深度融合，錄影時支援夜間模式縮時錄影、音訊變焦、HDR 影片錄製支援杜比視界，最高可達 30 fps，也都是iPhone SE不支援的性能。
從正面來看，可以很明顯看見iPhone 12 mini是支援Face ID的機種，而iPhone SE則是支援Touch ID，不僅支援的生物辨識解鎖方式不同（臉部辨識與指紋辨識），也影響整機操作方式，iPhone 12 mini須以全手勢操作，而不支援以Home鍵跳出App或是呼叫出後台等方式，上手後需要重新學習。
除了上述的特點不同之外，iPhone 12 mini搭載最新的A14 Bionic晶片，性能也比iPhone SE的A13 Bionic更上一層樓，防水性能也從 IP67 等級 (在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘)，躍升到IP68 等級 (在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘)。因此嚴格來說，iPhone SE若是定位為入門款式的小iPhone，iPhone 12 mini則必須點稱它是小手機中的旗艦款，兩者也在價格上有不小差距！
(科技)
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