美對沖基金大老艾克曼。（圖／美聯社）

對沖基金大老艾克曼（Bill Ackman）曾在3月股災前押注市場崩盤暴賺26億美元（約台幣754億元），然而就在輝瑞發表新冠疫苗當天，他再度警告，目前市場仍相當危險，接下來將做空美國企業債大撈一票。

美國製藥大廠輝瑞與德國BioNTech公司周一（9日）宣布聯手研發BNT疫苗，證實對新冠病毒有90%預防效力，全球疫苗研發出現重大突破，也為市場打一劑強心針。

英國金融時報報導，對沖基金潘興廣場創辦人艾克曼表示，市場對新冠病毒再次變得自信滿滿，但就在輝瑞發表BNT疫苗當天，艾克曼再次做空了企業債。他認為，這則消息其實令人感到憂心，因為民眾可能對於戴口罩更加自滿，而輕忽病毒的威脅。

艾克曼認為，市場正處於危險時期，有趣的是「我們8個月前做出的押注，目前在同樣條件下仍然有效。」這次放空部位逼近他2月底押注規模的30%。

早在2月時，當其他人輕忽新冠病毒在美國擴散的風險，艾克曼已投入約2700萬美元做空避險，買進「全球投資級債券與高收益債券指數的信貸保護合約」，並在3月23日賣掉這些避險部位，總共進帳達26億美元。

(中時新聞網)