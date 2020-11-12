【回憶殺】62歲資深女星熊海靈，擁有標緻臉蛋和167公分高挑身材，一雙修長美腿走紅秀場，連已故主持人高凌風都為之瘋狂；當年她在事業風光之際，甘願為婚姻淡出螢光幕，未料換來20年不幸婚姻，還被夫家的人摑巴掌。

熊海靈演藝紀事

熊海靈出生在清貧家庭，母親患有小兒麻痺，弟弟溺水身亡，從小她跟著軍人父親過著顛沛生活，21歲進入演藝圈後，憑著亮眼外型打響知名度，是當年秀場的性感小野貓，80年代唱紅《愛的羽毛》、《只因為有了你》，也拍了電視劇《家有仙妻》、《凡夫俗女》等，闖蕩5年後，熊海靈嫁給前夫操唯，婚後育有兩子，但對方忙於事業，經常在國外打拚，熊海靈偶爾也會做秀賺外快，29歲甚至大膽嘗試三級片，在《無言的結局》有眾多激情戲，震撼當年保守的民風。

熊海靈身材火辣。（圖／中時資料照）

夫妻倆聚少離多，且前夫經常失利欠債，熊海靈得幫還錢，甚至要動到父母的養老金，又與婆家相處不睦，曾被大姑、哥哥甩巴掌，感情漸漸被消磨，自己也罹患憂鬱症，在一次爭吵下，被前夫罵「你有憂鬱症，乾脆去死算了」並要求離婚，熊海靈才接受事實，黯然的結束20年婚姻。

失婚的熊海靈頓時暴瘦20公斤，又不敢向父母哭訴，隱忍4個月才說出事實，父親聽完相當心疼，抱著妹妹嚎嚎大哭，未料從此一病不起，診斷出肝癌，隔年就離開人間，讓熊海靈自責不已，「如果沒有離婚，或許父親就不會生病」愧疚10年才走出陰霾。

熊海靈化悲憤為力量，將一路上的際遇寫成自傳《裝甲車的女兒》，並捐出500本給全國圖書館收藏，希望能帶給社會更多正能量。

(中時新聞網)