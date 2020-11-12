2020美國小姐（Miss USA）由22歲來自密西西比州的非裔女孩布蘭奇（Asya Branch）奪冠，她過去曾為川普造勢活動獻唱國歌，引發熱議。

2020美國小姐（Miss USA）由22歲來自密西西比州的非裔女孩布蘭奇（Asya Branch）奪冠，她過去曾為川普造勢活動獻唱國歌，引發熱議。

2020美國小姐（Miss USA）出爐，由22歲來自密西西比州的非裔女孩布蘭奇（Asya Branch）奪冠，她摘下后冠後，過去為川普造勢活動獻唱國歌、進入白宮參加圓桌會議的事情又被拿出來熱議一番，她本人澄清，當時只是在履行合約內容而已。

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、「財經內幕」（Business Insider）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，新科美國小姐於9日晚間出爐，由22歲來自密西西比州的布蘭奇奪下后冠，布蘭奇是密西西比大學（University of Mississippi）學生，曾在2018年成為首位摘下密西西比小姐（Miss Mississippi）后冠的非裔女性。

不過再次封后並不是她周一成為新聞頭條的唯一原因，當晚網路上開始熱議她過去為川普造勢活動獻唱國歌的往事。

美國版《太陽報》指出，布蘭奇過去曾見過川普多次，2018年曾以密西西比小姐的身份為川普在密州進行的造勢大會上獻唱國歌，當時她還在個人Instagram帳號上寫下「為川普總統集會獻唱國歌感到非常榮幸」等心情，不過這則貼文目前已經刪除。

同一年，她也以密西西比小姐身份進入白宮參與圓桌會議，和川普、川普女婿庫許納（Jared Kushner）探討刑事司法改革。

針對陳年往事再度被挖出來，布蘭奇向「財經內幕」澄清，當時是根據合約內容才會到川普大會上獻唱，「人們很多時候忽略的是，身為密西西比小姐，我受僱於這個組織之下、並且有合約，合約的一部分要求我公開露面，那（指川普集會）也是其中一部分。」

不過她也補充，任何讓她獻唱國歌的機會都是「真正的榮幸」，「不管在哪裡。」

針對自己出席白宮圓桌會議，布蘭奇也強調是自己難得能夠創造影響力的機會。

《太陽報》指出，即便布蘭奇並沒有透露自己的政治傾向，也沒有明確表態支持川普，不過她的保守派觀點實際上和川普政府相近，包括她支持擁槍權，支持教育民眾如何安全用槍。

(中時新聞網)