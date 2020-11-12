使用護手霜也有技巧，京硯聯合診所皮膚科醫師蔡逸姍表示，有人跟她抱怨護手霜用了手還是乾，「第一，是擦的次數太少，有些人是洗澡後才擦，這對於已經乾燥的手保濕度不夠，所以要看自己肌膚的狀況，如果指尖已經開始乾裂、脫皮，那麼建議1天擦4～5次或每次洗完手後就使用。」

另外，護手霜只能補水卻無法鎖水，因此擦完一段時間後還是乾；或是有人只使用凡士林，但凡士林只能鎖水無法補水，所以兩者可以相互搭配，先擦凡士林再上護手霜。

最近市面上也出現手膜，亞東醫院皮膚科主任王淑惠指出，手膜的原理與面膜類似，敷上去之後可短時間內提高水分，就像臉部保養原理一樣，每天洗完臉，都會擦保養品，敷面膜就不一定，大多幾天一次，「手膜的滋潤成分比一般護手霜濃度更高，效力強、較持久，所以正確保養方式是，平常每天洗完手後，都要擦護手霜，但手膜不必每天，2、3天甚至1週1次即可。」

皮膚科醫師的日常手部保養5招

除了善用護手霜，蔡逸姍和王淑惠也分享了日常手部保養的祕訣：

1.能用水和肥皂洗手就不要用乾洗手，尤其是酒精具有揮發性，更會把手部水分帶走。

2.騎機車、腳踏車戴手套，冬天乾冷，乾冷的風吹到手會加速水分流失。

3.出門擦防曬，開車時也建議帶袖套，可以避免長斑。

4.洗手時的水溫不可過高（約25～30℃），因為熱水容易將皮脂洗掉，破壞皮膚屏障，但最建議用冷水洗手。

5.不要使用太強的清洗劑。清潔劑大部分都會使用界面活性劑，界面活性劑又分為四種，化學合成的方式不同，各自又可以製造出不同性質的界面活性劑，一般消費者很難了解是強是弱，所以可儘量挑選溫和洗淨或相關字樣的清潔產品。

網路上也有資訊指出，手部去角質可以讓肌膚光滑透亮。蔡逸姍指出，角質不是十惡不赦，反而是皮膚的城牆，過度去角質反而會傷害皮膚，「摸起來粗厚反而要思考是不是慢性濕疹，而非去角質。」王淑惠也認為，皮膚表皮層包含角質層，代謝過程為28天，角質層就隨時間代謝，根本不需要靠外力來處理。「醫美會用酸類來幫臉部去角質，但臉部接觸到髒污和刺激性物品的機會比手低很多，而手最需要就是角質來保護。」

出現大範圍乾癢脫皮就應該就醫

皮膚有兩層結構，一個是角質，一個是皮脂膜，有些人天生皮脂膜分泌的油脂不足，加上天氣乾冷，手就容易乾裂；或例如常碰到洗劑或清洗東西，手部肌膚被反覆刺激、破壞，就會乾癢、脫皮，王淑惠指出，一開始如果指尖開始脫皮泛紅，用護手霜會有幫助，但如果平時疏於保養和自我保護，脫皮泛紅的面積愈來愈大、或出現刺痛等發炎狀況，演變成富貴手，這時護手霜就沒什麼幫助了，就醫比較實際。

蔡逸姍也提醒，大範圍的紅腫脫皮、癢到睡不著都應該就醫，而且不要亂擦藥膏，「曾有病人因為洗碗手開始乾裂，除了擦護手霜，也去藥局自己買藥膏，結果狀況越來越糟，反而延誤病情讓治療拖更久。」(編輯梁惠明)

(中時新聞網)