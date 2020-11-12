美國總統川普不服總統大選失利結局，接連在多州提起選舉訴訟，團隊10日更預告，將在密西根州提起訴訟，阻止當地官員認證拜登勝選。針對川普舉動，政大國關中心研究員湯紹成在政論節目中說，川普不甘心，還在觀望目前情況是否對他有利，且他換掉國防部長，改成曾任反恐作戰司令的米勒代理，顯見他已經就戰鬥位置擺出態勢。

湯紹成在政論節目《新聞大白話》中表示，川普不甘心，然後還在看情況對他有利或不利，因為美國各地民眾跟他相關單位提出證據，指出選舉瑕疵弊病，這讓川普振奮，想做最後一搏、困獸之鬥。

另外，湯紹成說，尤其川普撤換國防部長，換成反恐的人上來，帶給外界想像空間，可能就是對內平亂、對外掀戰，他已經就戰鬥位置擺出態勢，勢必會做最後「困獸之鬥」。

然而，不只川普無法接受結果，大批川粉仍不願接受川普敗選的事實，全美各地驚現川普鐵粉全副武裝、帶槍上街抗議的景象。另外，CNN指出，川普電閃撤換國防部長這麼重要的職位，令人擔心從現在開始到明年1月20日，有可能是美國現代史上最瘋狂的70幾天。

(中時新聞網)