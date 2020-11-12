美國總統川普輸掉總統大選後，仍不承認敗選，團隊力求翻盤選舉結果，路透社報導，川普團隊表示，將在密西根州提告，要求當地政府不要認證拜登勝選。對此，立委陳玉珍在政論節目中則說出川普2大真實想法。

陳玉珍10日在政論節目《新聞面對面》中談到，川普是不按牌理出牌也很有毅力的人，有一消息是說他已經派出他的心腹到以色列，談加強對伊朗制裁，而他的第一目的，當然在國內打算不讓交接順利；第二，把局勢弄爛一點，以後拜登要接爛子，「我拿不到毀了你」，他有可能是這樣的人。

另外，陳玉珍直言，但川普升高伊朗局勢，對台海相對就是比較安全，畢竟總是不會全世界開戰，且從大陸反應可以看出來，連環球時報遲遲只說認知到這件事情，但沒有發賀電給拜登，反面來解讀就是不希望台海有事，看起來台海局勢比較安全。

然而，根據路透社／易普索民調，在主流媒體認定民主黨拜登奪下多數戰場州選舉人票後，包括過半的共和黨人，已有79%美國民眾認定拜登贏得今年總統大選，而認為川普勝選的民眾僅有3%。

(中時新聞網)