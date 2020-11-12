為解決學用落差問題，協助學子畢業即就業，1111人力銀行推動產學合作平台舉行發表會，邀請經濟部工業局局長呂正華、科技部參事陳銘煌、教育部技職司副司長謝淑貞、私立大學協進會理事長吳永乾，及私立科大協進會理事長徐守德等貴賓蒞臨現場。

經濟部工業局局長呂正華表示，1111人力銀行對於產學合作及幸福企業的投入，為產業界帶來龐大助益，畢竟企業的「企」止於人，擁有好的人才，才能夠永續發展。今年是工業局50週年，透過大學、科技部的協助，將人才挹注至產業界，而在民間企業方面，則有像1111這樣用心的夥伴，引導人才進入產業界，讓企業找到好的人才，進而推動企業創新、研究發展及製造流程改善等。

1111人力銀行總裁林文雄表示，秉持著企業社會責任的理念，發揮社會影響力，也積極投入產學合作，力促匯集資源交流；林文雄指出，對國家社會有幫助的， 1111就義不容辭，不再只是求才及找工作的網路平台而已。

科技部參事陳銘煌指出，產學合作對於產業界、學術界都很重要，學用落差需要產、官、學三方共同投入。過去產業較注重技術提升，學界較注重知識的創造、傳遞及累積，政府則較注重產學的無縫接軌，以科技部來說，主要從扎根、拔尖、轉型、共育等面向，創造人才培育生態系。而產學合作平台不僅是數位科技的充分展現，也兼顧產學需求，未來對於縮短學用落差、產學接軌一定很有幫助，相信這個平台將來能夠迸出更多火花。

教育部技職司副司長謝淑貞表示，談及人才培育，學校是供給端，企業則是需求端，供需如何達到平衡、學校如何提供量足質精的人才給企業，是教育部的職責所在。

私立科大協進會理事長徐守德表示，目前網路媒合是年輕人求職的主流，1111人力銀行選擇11月11號生日舉辦活動，象徵永續推動4個第一：一是提供求職者最便捷的服務，二是提供求才者最豐富的資訊，三是選拔最幸福的企業提供同業參考，四是選拔企業最愛大學供企業選才及高中職生升大學參考；透過最新的產學合作平台及大學網，縮短學用落差，幫助新鮮人找到終身志業，可說是功德無量。

私立大學協進會理事長吳永乾指出，1111人力銀行成立20多年來，在企業與求職者間的媒合工作、產業資訊的提供及求職輔導等都做得非常好，為國家社會帶來很大貢獻，近年來則將重心放至大學端，推動產學合作平台，對於大學是幫助最大的。然而，多年來，國內20-29歲年輕人的就業比例，卻是各年齡層中最低的，就業人力如何有效為企業所用、企業如何找到想要的人才，需要許多媒合工作。

(中時 )