基隆市議員11日總質詢時提問指出，基隆捷運日前提升為中運量，但八堵至基隆火車站路段會如何規畫還沒有下文，未來會以何種方式進行，對此，市長林右昌表示，會由鐵道局提出對市民最有利的方案，把衝擊降到最低，不僅完成建設也做到都市縫合。

市議員鄭文婷表示，2017年研商基隆捷運北端起點是西岸會展中心，南端是南港車站，直到今年10月交通部長林佳龍與北北基三縣市首長開會協議後，目前八堵至南港車站路段已有初步共識，但八堵至基隆車站仍未果，詢問市長目前端點是否維持不變，此外，又會以何種方式施作。

對此，林右昌說，希望基隆捷運端點能跟未來會展旅運智慧大樓銜接，目前八堵到基隆車站是很狹窄的路廊，現在有火車行駛，必須考慮很現實、務實問題，未來會如何施作是一大學問，要一邊拆一邊蓋，還是全部拆掉用接駁，或以其他不同形式，如平面、地下、高架等，都會碰到很多障礙。

林右昌指出，若採高架系統建造，會碰到兩座交通重要橋段，分別是成功陸橋、31號橋，相當有挑戰性，因此八堵到基隆段會讓鐵道局提出不同方案，最終由議會和市民一起討論，目前會建議鐵道局把施工期間上班族的通行列入考慮，把對市民的交通衝擊降到最低，此外，基隆市目前被鐵路切成兩半，在完成建設同時，盼能藉機進行都市縫合。

(中時 )