新竹風大是出了名的，不少外地人到新竹後，都相當不適應。一名網友因此在臉書PO文求救，表示自己騎車都快被強風吹翻，但看當地人都又快又穩，詢問到底有什麼秘訣，卻釣出當地人神回應，笑翻社團成員。

原PO在臉書《新竹大小事》求救，表示自己是外地人來打工的，但新竹的風時在大到他受不了，騎車都騎到快被吹飛，甚至被吹到隔壁車道，但看當地騎士騎的又快又穩，忍不住詢問到底有什麼秘訣，拜託與他分享。

當地人看到後神回覆：「新竹人體內自帶陀螺儀，風再大也能平衡」，笑翻一票網友，其他人也紛紛打趣說：「你的車是新竹專用款的嗎？買車的時候要指名新竹用的」、「我們新竹人都人車合一，隨風搖擺，等施主悟出我的道理方能又快又穩」、「當做沒發生繼續騎，等會就自動飄回原車道了」、「比風快，快還要更快」、「我一開始來新竹也這樣覺得風大騎車會飄，工作幾年後聚餐多了，就改善很多」、「住新竹久了，去外縣市就無敵，連颱風都不怕了」、「新竹的風都在平日，颱風天風就停了」。

還有人回：「新竹人天生自帶風力，沒看上次有個小孩被風箏捲上去還平安無事下來，待久就習慣了」，讓其他網友直呼：「這個太地獄XD」、「記得小時候我們都不去六福村，阿公說繩子跟布綁一綁就可以了，好懷念唷」、「說個笑話：挪吒是新竹人」、「有點地獄。但我喜歡XD」、「沒事沒事，那只是新竹風疼愛自己市民的一種表現」。

(中時新聞網)