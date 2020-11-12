北市今起開放合約院所 進行二階段公費流感疫苗施打 00:252020/11/12 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市今起開放合約院所 進行二階段公費流感疫苗施打（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，公費流感疫苗供不應求，台北市衛生局一度 限縮施打政策。昨天晚間衛生局宣布，除了市立聯合醫院各院區及院外門診部之外，所有合約院所皆可以為符合接種資格的民眾施打公費流感疫苗。 不過，衛生局表示今天開始的第二階段調控措施，「無高風險慢性病」的50歲至64歲成人仍然列為暫緩接種對象，至於其他符合公費流感疫苗接種資格民眾皆可至全市合約院所施打，直到這批疫苗用畢為止。衛生局也提醒民眾出門接種前，最好先洽詢合約醫療院所，以免耽誤時間。 (中時新聞網) #合約 #公費流感疫苗 #施打 #衛生局 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 節儉婦吃隔夜菜罹癌爆瘦10kg 醫曝2保存重點：放冷凍庫 - 生活 到好市多買「一箱30包」餅乾...他打開一看傻眼 網：下個客人慘了 - 生活 雙11好市多買啥最划算？達人曝：這2樣入手現折1千 - 生活 男一天跑廁所30次下體痛爆 脫褲檢查醫一擠：流出白膿 - 生活 梵高轉中颱！明最接近台灣 這天雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。