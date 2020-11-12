受到新冠肺炎疫情影響，公費流感疫苗供不應求，台北市衛生局一度

限縮施打政策。昨天晚間衛生局宣布，除了市立聯合醫院各院區及院外門診部之外，所有合約院所皆可以為符合接種資格的民眾施打公費流感疫苗。

不過，衛生局表示今天開始的第二階段調控措施，「無高風險慢性病」的50歲至64歲成人仍然列為暫緩接種對象，至於其他符合公費流感疫苗接種資格民眾皆可至全市合約院所施打，直到這批疫苗用畢為止。衛生局也提醒民眾出門接種前，最好先洽詢合約醫療院所，以免耽誤時間。

(中時新聞網)