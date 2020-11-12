「Defense News」報導，美國務院10日宣布將出售50架F-35戰機與18架MQ-9無人機給阿拉伯聯合大公國，總金額高達233.7億美元(約新台幣6793.65億元)。僅管川普政府強調軍售有助於嚇阻伊朗；不過，該案仍遭國會多位民主黨議員反對，仍否順利通過仍屬未知之數。

在美國務院聲明中，國務卿蓬佩奧解釋233.7億美元的軍售案中，包含104億美元的50架F-35、29.7億的18架MQ-9，以及價值約100億美元的空對空與空對地彈藥。

美擬銷售F-35給阿聯。

蓬佩奧表示，軍售案不僅深化美國與阿聯的關係，也強化阿聯對先進防衛能力的需求，更讓其面對伊朗的高度威脅時，能自我防衛。

他指出，根據以色列與阿聯達成的《亞伯拉罕協議》，讓以阿雙方關係得以正常化，並提供此一難得的機會來積極改變區域的戰略格局。「我們的對手，特別是在伊朗的對手深知此點，將會不惜一切地破壞此一成果」。

對於外界質疑，F-35的銷售恐導致以色列質量軍事優勢(Qualitative Military Edge, QME)遭到破壞；蓬佩奧解釋，該筆銷售案讓阿聯更有能力，也讓美方得夥伴們相互操作性得以提高，這對美國長期承諾確保以色列QME是有利的。

自以阿簽署《亞伯拉罕協議》以來，美方就積極促成軍售案的敲定。先前川普政府一度先透過非正式管道向國會試水溫，卻遭民主黨暗示「會採取行動扼殺此次交易」。

「Defense News」分析，僅管此案恐因國會反對而胎死腹中，但卻是阿聯與川普政府的一大勝利。對阿聯來說，能讓美國鬆口出售F-35，等同取得「尚方寶劍」來處理對以色列、對伊朗關係；對川普政府而言，則證實F-35已成為美國出售武器的「秘密武器」，而軍售案更成為川普經濟政策的重要環節之一。

(中時新聞網)