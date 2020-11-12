美式賣場好市多獨佔產品眾多，優惠價格更是讓民眾心癢難耐。一名網友在好市多買了科克蘭的巧克力餅乾，外箱寫明「一盒30包｣，他一打開後傻眼，直問「我人品大爆發嗎」，網友看到則羨慕不已。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文：「不知道是我人品大爆發還是...？」，他表示，自己去好市多買了科克蘭巧克力餅乾，明明紙箱上面寫30包，但他一算，竟然有35包，找了同事一起算，結果一樣還是35包無誤。

網友看到紛紛留言：「人品好得沒話說」、「下一個客人慘了...」、「只好拿五包去退」、「可惡的品管，連基本的數量也沒好好把關，退貨退貨」、「拿去退！讓廠商知道品管有問題XD」、「等等會不會有人PO文抱怨少5包...」、「天公伯好疼你啊」，但也有人表示，不久前才看到有人買到不到30包的，這品管好像有點堪憂。

(中時新聞網)