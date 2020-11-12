當一段感情無法繼續下去，也只能走向分手一途，十二星座裡哪三個星座分手最乾淨俐落？來看看上榜的有哪些！

▍1.白羊座:不拖泥帶水

白羊座最討厭猶豫不決跟浪費時間，愛就要認真，不愛就收的乾脆，白羊座禁不起委屈的感覺，如果他不愛你，你就別指望他會給你什麼好臉色，他會掉頭就走，不跟你多說廢話。白羊座在感情中絕對認真負責，不愛了也馬上果斷放手切斷責任，也絕對不會耽誤別人。

▍2.天蠍座:毫無轉圜餘地

天蠍座的人就是完全的感情動物，他們愛憎分明，沒有灰色地帶，在跟他交朋友的時候，他就像溫水一樣，時時刻刻溫暖你也不燙口，但是一旦翻臉，他的感情馬上凍結成冰，絲毫不會留給你一點餘地，一旦分手了，頭也不會回的，要做回朋友更是件很困難的事情。

▍3.水瓶座:眼不見為淨

水瓶座的人非常的獨立，也不喜歡麻煩事，這種性格也導致他們非常的果斷，他們追求的是反正都要痛，長痛不如短痛，一旦兩人的感情無法挽救了，那就痛痛快快的離開，跟你一刀兩斷，你永遠要期望他會自發性的心軟，因為他不可能會因為你的苦苦哀求而同情你，越多接觸越多情緒勒索，只能讓他們更加絕情。

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(中時新聞網)