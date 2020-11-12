針對美軍2架B-1B轟炸機繞行南海，大陸也不甘示弱，殲擊機在南海連飛10個小時，美中對峙，會擦槍走火嗎？前大使介文汲示警，台灣若踩過大陸畫的紅線，否則戰火可能會發生在台灣。

介文汲在政論節目《新聞面對面》中表示，新冷戰衝突點都是用代理人的方式來解決的，所以在這些區域裡，台灣要保持冷靜來觀察，不要把自己放到那齣戲裡，要特別小心。

介文汲指出，大陸所謂的動武，是條件說，沒什麼擦槍意外，它設定條件，比如法理台獨、外軍進駐台灣、台灣發生動亂。但沒有講到很高層級，有時是軍種的司令或者一個軍方的人講了幾句話，或國台辦講幾句話，這就是它的紅線。

針對美海軍陸戰隊來台一事，介文汲認為，這讓他很怕。測試大陸紅線的時候，如果它不回應，裡外都不是人，外面以後恐會不相信它畫的紅線，自己的老百姓也會怪它。因此最重要的是，我們都不希望有戰火發生在台海，更不希望有戰火發生在台灣。

(中時新聞網)