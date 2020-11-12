美國有線電視新聞網（CNN）預測，現任總統川普在阿拉斯加州擊敗民主黨候選人拜登，拿下3張選舉人票。共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文也順利連任。

根據CNN，川普目前拿下的選舉人票數共217張，拜登（Joe Biden）279張，仍未能扭轉拜登勝選的局面。但川普尚未承認敗選。

另外，在蘇利文（Dan Sullivan）擊敗民主黨候選人葛羅斯（Al Gross）順利連任後，共和黨在參院席次來到50席，民主黨掌控48席。現在得看明年1月5日喬治亞州2席的第2輪決選，才知道哪一黨能掌控參議院。

若兩黨席次皆為50席，依照參議院規則，民主黨籍副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將可做出關鍵性決定。

除CNN外，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）也預測川普和蘇利文在阿拉斯加州勝選。（譯者：楊昭彥）1091112

(中央社)