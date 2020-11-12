越來越接近年底，你是否想趁著年尾的時刻離職，在新的一年為自己的事業帶來新氣象呢？今天艾菲爾老師就要告訴你，哪幾個星座在年底動了換工作的念頭，這時也是很適合跳槽的時機。同時參考太陽丶上升。

▍第四名 射手座

年底之前，代表改變的「天王星」在你的工作宮停留，此時是射手轉型的時刻，在工作上你會變得更加有魄力跟決斷力，你受夠過往處處被打壓的局面，也厭倦了當前一成不變的生活和工作內容，因此在年底前你會有一波轉職、離職的念頭。其實現在是很適合轉職的，因為你有機會找個好職業，新的職位也會有更多的資源讓你取用，甚至不排除會遇上懂得賞識你的伯樂，用重金去挖角你。現在就行動吧！身為射手座，瞻前顧後實在不像你！

▍第三名 獅子座

年底之前，代表改變的「天王星」在你的事業宮閃耀，現在起是獅子必須拿出魄力的時刻。現在的你，其實是在等待一個時機，或等待年尾發完獎金再離職，你的心早就已不在工作上，畢竟這一年來的辛苦和壓力，不是別人能夠理解的。你想一走了之，但是理智卻告訴自己要把該拿的拿一拿，不可吃虧，所以現在你有點是在苦撐。老師建議你，可以開始尋找新工作了，或你要創業其實也很適合，不想被拘束的你，若是可做自己的老闆，那是最好不過了。

▍第二名 摩羯座

年底之前，代表重生的「冥王星」在你的命宮照拂，你計劃未來的時刻到了。你現在是真的想離職，但卻又對未來感到迷惘，你不知道自己離職以後下一條路要怎麼走，或該往哪裡前進，但這不是阻礙你向前的絆腳石，老師告訴你，現在就是你最適合改變的時刻，你需要把自己未來的計劃表拿出來修改，該去進修、該考證照就去進行，不要繼續留在原地了，這樣會白白浪費這次轉職的好機會。

▍第一名 白羊座

年底之前，代表重生的「冥王星」在你的事業宮停留，2020是白羊必須下決斷的時刻。特別在工作方面，職場如宮鬥劇那般的勾心鬥角，使你一股怒氣難以宣洩壓，而在你身上的重擔，讓你快要喘不過氣，其實你早就萌生想離職的念頭，只是現在手上的事還很多，具有責任感的你實在放不下，因此不敢輕易的離職。其實你就是人太好，如果真的覺得這個職位不適合自己，而且也做得不快樂，不如趁著這個適合離職的時候，瀟灑的遞出辭呈吧！

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(中時新聞網)