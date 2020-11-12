蘇甯易購11月12日0點發佈全程戰報，統計11月1日至11日23點59分，「雙11」線上訂單量增長75％。隨時業務方面，蘇寧家樂福到家服務訂單量年增率為420％。下沉市場中，7000家蘇寧縣鎮店雙十一當天銷售增長150％，而在「雙11」當天的在各大城市商圈，蘇寧廣場、蘇寧易購廣場客流量突破1150萬。

再看到其他電商平台部分，根據新浪財經引述淘寶天貓總裁蔣凡12日凌晨透露，按照同週期、同口徑比較，今年「雙11」期間的GMV比去年同期增長1032億元（人民幣，下同）、增速26％，這也是過去3年來最高的增速。

此外，蘇寧易購數據也顯示，從10月29日至11月11日，超級買手直播間帶貨總GMV超8億元、直播觀看人數超過1.2億，相關話題總閱讀量超5000萬，短影片總播放量超2億次。

另外「雙11」期間，京東物流實現全大陸200城分鐘達目標，93％的京東自營訂單以及92％的區縣和83％的鄉鎮實現24小時達。開放業務增長102％，個人快遞單量增長164％，京東雲倉單量增長138％，農特產品業務量環比618增長近5倍。

(旺報 )