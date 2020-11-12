現任美國國家總務署署長艾米莉．墨菲受川普提拔，被華盛頓政治圈稱為最有權勢的女人。（圖／視頻截圖）

美國總統川普在各家媒體宣佈預計拜登勝選後，仍遲遲不願認輸，除了在數個州發動法律戰之外，還每天在推特上發布各種毫無事實根據的消息。但更重要的是，川普下令不准聯邦政府總務署進行政府交接工作，目前所有跡象都顯示川普還不打算接受敗選走出白宮。如此一來政權移交事務是否會因而拖延，導致聯邦政府運作出現因無法交接而出現空窗期，已經引發美國政界高度關注。

美國在1963年頒佈的《美國總統交接法》《ThePresidentialTransitionAct1963》，如果總統候選人當選總統，在美國總務署(General Services Administration)確認總統當選人之後，立即開始建立總統與白宮移交事務程序，並簽署文件正式移交為數990萬美元的政府交接經費給總統當選人指定的交接團隊後，美國總統的權力移交程式才算正式開展。

目前該署現任主管是艾米莉．墨菲(Emily Murphy），是由川普在2017年任命。據報導，她仍以總統當選人未定而拒絕進行政府移交程序，拜登因此對媒體表示，希望艾米莉．墨菲能盡快建立移交程序，以便獲得經費並及早展開政府移交程序。按目前川普仍在數州法院提起選舉訴訟與社群媒體上發布各種選舉弊端消息的情況觀察，包括國家總務署在內的聯邦政府官員確實有理由不提早進行移交程序，因為到目前為止，至少還有一州的票未全數開出，另有一州仍在重新計票，加上有至少2州的法院還在審理川普提出的選舉訴訟，因此法律上美國總統大選的開票作業尚未全部完成，大選的法定獲勝者未最後確定。

此外，依法各州普選示開完並確認票數後，依各州法律派遣選舉人團赴華盛頓，在12月14日投票選出新任美國總統。選舉人團依各州法律與慣例投票，絕大多數都是各州普選票「勝者全拿」，選舉人都投給該州普選票獲勝者，只有緬因州與內布拉斯加州是按州眾議員選區勝者及全州勝者的比例分配。

由於各州的普選票投票結果是由各州認定，因此就算沒有法律訴訟的問題，也要等到各州普選票已全數公布確認，才能算是選舉結果出爐，這個時間大概還要一至二周左右。如果更嚴格些，總統當選人還必須等到選舉人團投票，也就是12月14日後，獲得多數選舉人票的候選人才能算是合法當選人。因為多數州的法律都沒有規定選舉人必須按「勝者全拿」方式投票，即便外界估算拜登能拿多少選舉人票，但仍可能到時出現「跑票」的現象，而且過去也確實出現過選舉人團成員有零星的「跑票」，只是跑票數目極少，沒有影響大選結果而未造成爭議。

因此，在目前的狀況下，做為負責政權移交程序的聯邦公務員，若要嚴格依法行政，光是各州開完以及選舉法律訴訟結案還不行，還可以等到12月14日選舉人投票完才有真正法定當選人。艾米莉．墨菲就算要維護提拔她的川普，這時如果再不進行政府交接工作，就有違法嫌疑，可能會遭到起訴。

美國媒體指出，國家總務署因管理大量的聯邦政府辦公大樓，素有聯邦政府「房東」之稱，該署主管艾米莉．墨菲自2017年上任後作出的多項決定，均被媒體指為有利於川普的房地產事業，在多次房產的使用糾紛中，艾米莉．墨菲毫不掩飾地為川普總統家族事業的利益出力，《政治圈》(Politico)網站甚至為此形容她是華盛頓特區「最有權勢」的女人。因此，目前恐難期望她會違背川普意願提早進行交接工作。

在往年的大選中，美國國家總務署確認總統當選人的工作通常都依慣例行事，在全國都確認當選人是誰之後，交接工作第二天就會開始低調地進行。但本屆大選的情況比較特殊，不只票未正式開完，現任總統亦不認輸，同時還在打法律訴訟，政治的亂局一時還不會有明朗的結果，做為一名公務人員，當然也可以拿著法定程序來保護自己了。

至於選舉人團是否能如期開會，就看各州的開票程序是否完成，以及還有無選舉訴訟未定案。如果官司尚無最後結果，選舉人團的投票就得再延，拖過1月20日新總統就職日也是有可能，到時依法就是由眾議院議長（目前是民主黨的南希．佩洛西）代理總統，等待法院訴訟結束與選舉人投票完成再辦理新總統宣誓就職。如果真是如此，倒是讓佩洛西搶在賀錦麗之前先搶當一陣子美國首位女總統，同時也創下美國憲政史上由眾議院長代理總統的首例。如此美國政府的交接是不是會受影響？當然會有，只不過拜登團隊裡多數都有豐富的政府官員經驗，加上聯邦政府事務官的專業，問題應該不難解決。

(中時新聞網)