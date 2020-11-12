你可能聽過堅果可降低壞的膽固醇、減低心臟病風險、預防胰腺癌，以及增近腸道健康；但根據西班牙「羅維拉─威爾吉利大學」(Rovira i Virgili)實驗證實，在飲食中添加少量堅果可提高精子的質量與生育能力，有助於解決男性在「情慾流動」時委靡不振的窘境。

堅果以「超級食物」的榮冠，享譽全球已有多年。便宜、容易取得、營養價值高是他優點。為了解堅果到底還有哪些營養價值，西班牙研究人員進行為期14週的堅果實驗。

研究人員將參與實驗的72名男性(皆無吸菸習慣)，分為有吃堅果與沒吃堅果的2組。堅果組(48人)除日常飲食外，額外補充杏仁、榛果與核桃3種堅果，每日60克；無堅果組(24人)則只攝取日常飲食。

研究發現，在食用混合堅果14週後，堅果組精子的數量、存活率、運動能力(指獨立活動的能力)與外形(包含蝌蚪頭與尾)，明顯有所改善。

該研究認為，這是因為堅果富含OMEGA-3、抗氧化劑、維生素B與葉酸。這些營養的攝取不足，往往導致精子品質異常。

研究更指出，堅果除可調節男性生育能力外，對於精子「表觀遺傳學」(epigenetics)也能產生影響。換言之，堅果能改變「基因表現」(gene expression)。

該研究認為，精子表觀基因組(epigenome)的部分敏感區域，會對飲食的刺激產生反應，並導致精子的變化與受精能力的改變。

過去研究顯是環境與生活方式，是導致精子質量下滑的主因，包括飲食、吸菸都會影響「男性雄風」。更精確地說，飲食、環境與生活模式改變精子特徵，而這又與精液質量密切相關。

哥本哈根大學研究更警告，過去40年中，西方世界的「蝌蚪數」減少近一半，這又與生育率下滑、睪丸腫瘤增加等息息相關。該研究認為，農藥大量使用可能是西方男性「滅種」的原因之一；不過，這方面變化過於迅速，仍無法確定。

但是，現代生活讓人類大量接觸各種化學物質，並導致內分泌遭侵害。事實上，2015年研究發現，日常飲食中的蔬果含有大量農藥的男性，相較於飲食農藥含量少的男性，其「蝌蚪數」足足少49%。

因此，為了「強國強種」，研究建議男性每日適當攝取堅果。更何況，每天少量堅果可預防心臟病與腸癌、降低膽固醇、增加益菌生長。甚至，雖然堅果的熱量較高，但其難以消化特性，讓其熱量僅有80%為人體吸收，而有20%熱量在消化過程中遭消耗。

(中時新聞網)