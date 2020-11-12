新冠肺炎在大陸出現初期，大陸各省市政府，各企業單位和群眾都積極加入抗疫隊伍中。在貴陽，有這樣一家企業，臨危受命，在4天的時間裡，日夜研發，推出“貴州健康碼”，有效助力貴州省的疫情防控，使得貴州省的新冠肺炎患者在3月就得到高效清零，“貴州健康碼”像無形的保護罩，籠罩保護著貴州省，助力貴州有序安全恢復生產生活秩序。

遊客掃健康碼

圖為雲上數聯（貴州）信息技術有限責任公司

貴州數聯銘品科技有限公司是大陸最早探索和實踐大數據技術和數字經濟產業發展的高新技術企業之一，擁有完整的大數據綜合服務產品線和豐富的行業解決方案，同時搭建了領先的企業數據庫和模型庫，具備強大的數據治理和建模能力，致力於打造“全球領先的大數據金融科技和政府治理智庫服務機構” 。今年8月雲上貴州大數據集團全資子公司雲上貴州產業公司和成都數聯銘品科技有限公司正式注冊成立雲上數聯（貴州）信息技術有限責任公司。

在接受記者采訪數聯銘品產品總監劉有元先生的介紹下了解到，雲上貴州與數聯銘品在大數據領域有著深厚的合作基礎，曾合作打造了精准扶貧大數據支撐平台，推出“貴州健康碼”和貴州省新冠病毒疫情重點人群社會防控支撐平台。

圖為貴州數聯銘品科技有限公司 產品總監 劉有元先生

雲上數聯公司將充分發揮數聯銘品在研發、技術、產品方面的核心能力以及雲上貴州公司的政策優勢、平台優勢、資源優勢，通過資源共享實現互利雙贏，形成一支具有研發能力、運營能力和創新能力的大數據綜合服務團隊。

(中時新聞網)