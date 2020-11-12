絢麗的燈光、閃耀的熒屏、活力的歌舞。11月1日由中央廣播電視總台主辦，體育青少節目中心承辦的大型公益活動2020“尋找最美孝心少年”頒獎典禮正式錄制，白岩松、鞠萍擔任主持，航天英雄楊利偉、公益基金會創辦人龍永圖等多個領域的專家擔任了頒獎嘉賓。

本屆頒獎典禮由孝心少年人物事跡短片、頒獎嘉賓頒獎、現場采訪、文藝元素等部分組成。

活動自2013年起已連續成功舉辦7屆，是總台“尋找最美”系列活動中持續時間最長、社會效益最佳、收視範圍最廣的活動之一。今年活動自9月啟動以來，經歷了全國征集、人物事跡展播、官網公示、推選委員會推選等多個階段。最終，活動推委會以無記名投票方式，從數百名候選少年中選出了10位2020年度“最美孝心少年”，成都少年吳鐘和黃鵬軒獲邀到現場參與節目錄制。

2名成都少年走進央視展現最美成都孝

兩名成都少年參與現場錄制

孝行善舉彰顯時代感

“聽我說，謝謝你，因為你，溫暖了四季……”伴隨《聽我說謝謝你》原創手勢舞的表演，主持人白岩松和鞠萍登上舞台，正式開啟2020“尋找最美孝心少年”頒獎典禮。

2020“尋找最美孝心少年”活動緊扣精准扶貧、全面小康主題主線，不僅表現了新時代孝心少年向上向善、自立自強精神風貌，同時也展現了社會各界對孝心少年本人及其家庭的關愛與扶助，生動體現了近年來黨和國家在精准扶貧、共同富裕方面取得的成果，從而激勵青少年奮發圖強、孝老愛親，踐行中國夢、弘揚社會主義核心價值觀。

此外，今年入選的“最美孝心少年”較往屆更具豐富性、多樣性，發生在他們身上的孝心孝行故事也頗具時代感，其中既有抗疫家庭的感人事跡，也有脫貧攻堅家庭的溫馨故事。

來自成都的兩名孝心少年也被邀請到錄制現場。12歲的吳鐘，由於父親突然患上罕見的Ⅰ型糖尿病，憑借悉心照料父親，並以優異成績被成功保送到全縣最好的中學的事跡行動，展現了一個成都少年的孝心孝道，從數百名候選少年中脫穎而出，受邀參加2020“尋找最美孝心少年”頒獎典禮的錄制。

吳鐘

剛上小學的黃鵬軒，因為父親被診斷為急性混合白血病，年幼的他得知自己的骨髓與父親匹配成功時，毫無猶豫為父捐髓，父親住院期間，用幼小稚嫩的肩膀主動扛起了家務.....憑借孝心之舉，也讓他受邀參加2020“尋找最美孝心少年”頒獎典禮的錄制。

成都孝心少年：

繼續傳播成都孝精神，希望讓孝心溫暖蓉城

在2020“尋找最美孝心少年”頒獎典禮錄制後，紅星新聞記者也采訪了入圍2020年度“最美孝心少年”的吳鐘。

當被問及獲獎感受時，吳鐘表示，孝敬爸爸是自己的分內之事，“很感謝社會各界對我的關注、鼓舞和祝福，我覺得十分榮幸。”在得知兒子獲獎時，吳爸爸也向我們分享道。“他一直以來就是一個孝順的孩子，平時不管是在家裡還是在學校中，他都是一個特別真誠的孩子，也希望他能夠繼續發揚孝的精神，傳遞更多正能量。”

“作為兒子，理應承擔照顧爸爸的責任，我也將一直擔負起自己的責任。”吳鐘表示，“面對未來，我將繼續悉心照顧爸爸，繼續弘揚‘成都孝’精神，同時也好好學習，做一個對社會有價值的人。”

除了吳鐘，記者也采訪到另外一位入選年度“孝心少年”的成都少年黃鵬軒。這名成都少年表示從不少人身上學到了很多難能可貴的精神品質，自己將繼續傳承弘揚尊老愛親的‘成都孝’精神。

黃鵬軒及家人

可以說成都自古就是一座崇文尚禮之城。兩千多年來，天府文化中的友善與優雅，持續浸潤著一代代成都人，各種‘成都孝’故事不斷湧現，通過孝心少年的故事，也讓我們看到了更多的‘成都孝’故事。

重視孝道傳承，是保持中華民族根本特質和優良稟賦的最基礎工程，是社會主義核心價值觀大廈的堅實地基，希望成都孝心少年們未來進一步傳承發揚‘成都孝’精神，進一步展示成都城市形像，傳遞城市正能量。”

來源：紅星新聞

(中時新聞網)