美國喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）今天表示，喬治亞州將重新計算11月3日總統大選的所有選票。

路透社報導，拉芬斯伯格在記者會上說：「從數學角度來看，的確得完整手動計算所有選票，因為差距那麼近。」

「我們希望本週結束前能夠開始進行。」

根據美聯社，拉芬斯伯格預期驗票程序會進行至11月20日。

喬治亞州在計完近500萬張選票後，勝選的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在此州領先現任總統川普約1萬4000票。目前喬治亞州幾乎已開完所有選票，但各郡證實計票結果的期限為13日前。

選舉官員在手動計票時會分批處理選票，把它們依照所投候選人分堆。接著官員再讓機器計算每堆選票的數量，過程中掃描器不會判讀選票上的資訊。

拉芬斯伯格表示，在證實手動計票結果後，敗選一方可以再要求驗票，屆時則是用機器重新計票。

喬治亞州是大選的關鍵搖擺州，握有16張選舉人票。（譯者：楊昭彥）1091112

(中央社)