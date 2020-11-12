台東近海清晨2連震，最大規模5.3，最大震度臺東縣3級。

根據中央氣象局最新資訊，12日5時33分發生芮氏規模5.3地震，地震深度41.2公里，震央位於臺東縣政府南偏東方148.3公里（位於臺灣東南部海域）。

臺東縣地區最大震度 3級

屏東縣地區最大震度 1級

高雄市地區最大震度 1級

另外，根據中央氣象局最新資訊，12日5時35分發生芮氏規模5.0地震，地震深度45.4公里，震央位於臺東縣政府南偏東方154.5公里（位於臺灣東南部海域），最大震度臺東縣3級。

12日5時35分發生芮氏規模5.0地震(氣象局)
12日5時35分發生芮氏規模5.0地震(氣象局)

(中時新聞網)

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