台東近海清晨2連震 最大規模5.3 台東震度3級 06:312020/11/12 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東近海清晨2連震，最大規模5.3(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東近海清晨2連震，最大規模5.3，最大震度臺東縣3級。 根據中央氣象局最新資訊，12日5時33分發生芮氏規模5.3地震，地震深度41.2公里，震央位於臺東縣政府南偏東方148.3公里（位於臺灣東南部海域）。 臺東縣地區最大震度 3級 屏東縣地區最大震度 1級 高雄市地區最大震度 1級 另外，根據中央氣象局最新資訊，12日5時35分發生芮氏規模5.0地震，地震深度45.4公里，震央位於臺東縣政府南偏東方154.5公里（位於臺灣東南部海域），最大震度臺東縣3級。 12日5時35分發生芮氏規模5.0地震(氣象局) (中時新聞網) #3級 #最大震度 #臺東縣 #台東近海 #連震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 扶植足球小將 11年種萬棵樹 04:092020/11/12 地方新聞 2年期存單利率 連8月創低 04:092020/11/12 金融．稅務 億川推六項新品 TIMTOS拓商機 04:092020/11/12 產業特刊 孟加拉海軍新主力 陸製艦艇服役 04:102020/11/12 焦點新聞 第36屆國際蘭亭筆會書法展 台東展出 04:102020/11/12 產業財經 台東就醬拍 用鏡頭捕捉人文美景 04:092020/11/11 地方新聞 百達翡麗大自鳴 樂音繞梁 04:092020/11/12 時尚消費 回港易上路 方便粵澳港人返家 04:102020/11/12 話題觀察 中信金 三度獲運動企業認證 04:092020/11/12 金融．稅務 仁武產業園區 邁喊11月19日動工 04:092020/11/12 地方新聞 生活熱門新聞 邁邁拒簽沒用！高市三讀瘦肉精零檢出 綠氣炸：藍應向高雄人道歉 - 生活 到好市多買「一箱30包」餅乾...他打開一看傻眼 網：下個客人慘了 - 生活 雙11好市多買啥最划算？達人曝：這2樣入手現折1千 - 生活 超商飲料驚見幸運貼紙問「直接拿走嗎」？店員爆殘酷真相 - 生活 只有一天！頂呱呱「超狂一斤雞」 整桶200元有找 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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