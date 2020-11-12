桃園市大有牙醫診所主治醫師簡志成（50歲），從2008年起，每週一到週五晚上在診所看診外，白天則到桃園、新竹、新北市等地區，為「偏鄉國小」、「療（教）養院」、「癱瘓病患」，甚至遠赴海外義診，而這樣做的動力，竟是偏鄉學童的一句話「哥哥，再多給我一支牙刷，我要教爸爸媽媽刷牙。」

儘管簡志成心臟裝了7根支架，10年多來仍上山下海四處義診，也因此獲得「醫療奉獻獎」殊榮。

刺耳的唧唧聲及吸水聲在牙醫診間此起彼落，中間還穿插著一旁等待看診「同學」的不安嗚咽。10月20日當天，這是專門收容中重度智能障礙（同學），以及高齡老人的「誠信愛心家園」（教養院）牙醫義診時間，就在恐懼瀰漫的診間中，突然傳來簡志成溫暖敦厚的嗓音，「不要怕，不痛了，一下下就好。」剎那間撫平眾人的情緒。

每次外出看診，簡志成都得扛逾30公斤的器材設備出門。（圖／讀者提供）

每月雙數週的禮拜三，是桃園中壢區的誠信愛心家園的牙醫門診時間，園內照服員依序牽著同學的手，到簡志成的診間外排隊，雖然已經看診過很多次，仍有同學一聽到刺耳聲響，還是轉頭就跑，在走廊與照服員你追我跑，最後同學幾經波折做到診療椅上，在簡志成、護理師的溫柔安撫、細心治療後，帶著健康的牙齒步出診間。

「通常我都固定看診這幾個班級，除了讓他們熟悉之外，這樣我也好掌握每個同學的牙齒狀況。」簡志成表示，結束一連串的療程後，除了鼓勵同學「好了，你很棒喔。」同時也提醒照服員日常需要特別注意的地方，從每個動作、言語，滿溢出對患者們的關愛。

回想起從醫的初衷，簡志成在1次偏鄉服務的營隊中，1名原住民小朋友跑過來向簡志成要牙刷，「哥哥，再多給我1支牙刷，我要教爸爸媽媽刷牙。」這件事令他印象深刻。

「原來1個小小的起頭，最後可以影響整個家庭。」偏鄉服務的念頭開始在簡志成心中萌芽，直到他事業步上正軌，這股念頭又重新浮現，10多年來他提著裝滿醫療儀器、材料的行李箱，上山下海行醫，儘管心臟已裝了7根支架，10幾年來始終如一，造福成千上萬的患者，對「特殊患者」做出的傑出貢獻，也讓他獲得「醫療奉獻獎」。

除了造訪偏鄉國小、教養院替弱勢民眾看牙，簡志成還常常參與海外義診活動。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)