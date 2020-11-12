（教）養院中的中重度智能障礙者因沒有言語能力、情緒時常失控，常遭到診所拒診，牙醫師簡志成（50歲）心疼他們的遭遇，每週都會排定時間，拖著將近30公斤的醫療器材，在療養院細心的為同學們看診，儘管因為同學們的身體狀況大幅增加了看診難度，但多年來他仍甘之如飴。

每次外出看診，簡志成都得扛逾30公斤的器材設備出門。（圖／黃威彬攝）

「我們基本上是附近診所的拒絕往來戶。」誠信愛心家園的主任謝欣芸說，家園當中的同學們，對於外面的世界感到陌生害怕，有的同學一走出大門，就會馬上大哭大鬧；在家園外，同學們對外界特殊的反應，也常會嚇到旁人，而且在看診時，同學的不受控，往往造成醫師、護士們困擾。

由於同學們大都是中重度智能障礙者，心情不定、溝通困難，雖然有護理師在旁協助，但在診療椅上，他們仍會不停掙扎扭動，有的甚至會生氣動手揮拳，擔心手上的醫材會刺傷同學，簡志成在看診除了耐心安撫外，更要隨時注意每個同學的細微動作，辛苦程度不言而喻。

謝欣芸表示，整個療養院中，共有87名中重度智能障礙合併心理疾病的同學以及老人家，而且他們常忘記刷牙，所以有近一半同學都有牙齒方面問題，有的學生們沒有表達能力，所以照服員只能從他們有沒有哭鬧、手總是放在臉頰旁等，來判斷是否該帶他們去看牙醫，「自從簡醫師來之後，我覺得我們同學蛀牙等狀況，改善了快一半。」謝欣芸欣慰的說。

「為了他們的健康，還是一定要看，口腔內會孳生很多細菌，容易衍生出其他疾病。」簡志成說到，然而在他的看診下，許多同學們不但蛀牙等狀況獲得明顯改善，就連感冒、喉嚨發炎的現象也比以往少了許多，看著每次看診的同學牙齒狀況逐漸改善，簡志成心中滿是成就。

除了偏鄉國小、教養院，簡志成還會特地造訪家有癱瘓病人的弱勢，提供到宅看診服務。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)