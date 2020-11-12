許多家屬無力將癱瘓的家人帶到牙醫診所就醫，只能眼看著家人牙齒全爛，甚至傳出惡臭，但卻無能為力，簡志成醫師（50歲）看到他們的遭遇，每週都會固定排定時間，拖著超過30公斤的「行動診療椅」，將診間移到這些患者家中，成為台灣第1位「到宅服務」的牙醫師。
了解到「特殊患者」並不止在療養院，有些家屬無力將長期癱瘓的患者載到醫院治療，簡志成遂將診間「搬」到病患家中，成了「到宅服務」第1人。「有的地方都沒有地址，我常常在鄉間小路迷路。」每次的醫療行動中，簡醫師都要開著車翻山越嶺，走入偏遠鄉鎮。
「家屬並不是不願意帶病患去就醫，而是沒有能力。」簡志成表示，有1個案家住在新竹縣，住家附近沒有診所，女子獨自照顧長期癱瘓的父母，而父親又因為嚴重的牙結石，導致口腔常漫出惡臭，但是女子根本沒辦法離開家中太久，更遑論帶著父親出門看牙醫。
還有1個家住桃園縣、已高齡80歲的老母親，女兒小時候因為發燒，導致腦性麻痺，臥床已經50年，因為母親根本不能離開女兒半步，但去年該名母親被診斷出罹患乳癌，讓母女倆處境雪上加霜，這2個案例，讓簡志成感到相當辛酸，也堅定了他「到宅服務」的必要性。
「我在2008年成為第1個加入到宅服務醫師，到現在桃園市應該有8到9位醫師也加入。」簡志成表示，全台灣大約有89名到宅服務牙醫師，但有特殊醫療需求的就高達數10萬，據了解，目前仍有相當多的弱勢患者沒有得到妥善照顧，只能放著讓牙齒狀況繼續惡化。
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(中時新聞網)
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