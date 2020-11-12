牙醫師簡志成（50歲）大學時期到偏鄉小學服務時，1位原住民學童對他說，「哥哥，再多給我一支牙刷，我要教爸爸媽媽刷牙。」令他印象深刻，「原來1個開頭，可以影響一家人，甚至更多人。」當時他告訴自己一定還要回來，在自己診所開業步上正軌後，他也重燃對服務的熱情，每天扛著沉重的器材上山下海義診，多年來如一日。

簡志成每天早上，拖著超過30公斤的醫療器材，到各處偏鄉國小、療養院，甚至癱瘓的病患家中進行義診，儘管心臟已裝了7根支架，10多年來他仍堅持親自看診，造福成千上萬的弱勢患者，也因此獲得「醫療奉獻獎」殊榮。

簡志成畢業於中山醫學院牙醫學系，是現任的「牙醫師公會特殊計畫召集人」、「特殊需求者口腔照護委員會副主委」、「特殊口腔照護醫學會理事」。談起投入義診的原因，他說「大學時我參加『口衛隊』（口腔衛生推廣服務隊），用我們所學，到偏鄉部落推廣口腔衛生。」在參加營隊時，簡志成深感偏鄉醫療資源、衛教常識相當匱乏，熱血的他當下燃起服務的渴望。

「在偏鄉服務時，有1個原住民小朋友跑來跟我說，『哥哥，再多給我一支牙刷，我要教爸爸媽媽刷牙。』原來一個起頭，可以影響一家人，我那時候對這件事印象很深，所以一直想再回去服務。」

直到簡志成到桃園市開業後，細心專業的診療，讓許多病患慕名前來看診，診所營運也逐漸步上正軌，這時簡志成的學長向他提起偏鄉服務，深埋在他心中回憶突然浮現，很快拾回當時對服務的熱忱。

簡志成醫師飛到遙遠的柬埔寨偏鄉，細心的為當地民眾們看診。（圖／讀者提供）

配合牙醫師公會的計畫，從偏鄉國小開始，到療養院、到宅服務，甚至去海外義診，希望能藉著自己的所學，服務更多病患。簡志成的老婆和孩子，也相當佩服老公（父親）有這種情操，並全力支持，有時義診也會一起去幫忙，全家人都樂在其中。

就像是《日內瓦醫師宣言》中「立誓獻身人道服務」，簡志成大學時對於服務的熱血，至今仍在他的血液中，儘管因為心血管問題，體內裝了7根支架，但他仍心繫位於遠方的病患，多年來每天扛著沉重的器材到處行醫，對患者來說，簡志成扛著的並不僅是沉甸的醫療器材，更是他們牙口健康、能「開口笑」的希望。

(中時新聞網)