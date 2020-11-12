根據衛福部資料，全台灣近600萬人罹患程度不一的乾眼症，幾乎每4人就有1名患者，且確診數量正以每年10%的速度增加。金曲台語歌王翁立友日前也透露，自己從小就被醫師宣告患有「絕症」，也就是乾眼症，除了眼睛常常感到灼痛之外，面對鏡頭或燈光，也常常因此一直猛眨眼，影響演出。乾眼症的確難以根治，主要是因為病因多元又複雜，而且往往無法逆轉病情。

金曲台語歌王翁立友從小就罹患乾眼症，灼熱等不適感時常干擾演出。（圖／張祐銘攝）

整形名醫林靜芸從小一直為各式各樣眼疾所苦，但始終以為是結膜炎、砂眼，直到自己當上醫師才慢慢懷疑自己罹患的其實是乾眼症，直到35歲才確診，自己身為醫師卻仍然無計可施，由於乾眼症病況嚴重，所以常常導致角膜發炎潰瘍，因此造成眼皮下垂影響外觀，常常有民眾質疑：「她自己是整形名醫，怎麼會『眼睛割壞了？』」誤以為林靜芸是雙眼皮手術效果不佳，才讓眼皮變得下垂，有損「整形名醫」的招牌。

傳統乾眼症的檢查是淚液檢測，由於林靜芸的淚液測試是零，所以多年來一直認為自己是缺水性乾眼症，隨著新儀器出現，她才發現自己既缺水、也缺油。

整型名醫林靜芸從小受乾眼症之苦，直到不久前發現自己眼睛缺水也缺油，對症下藥之後才改善病況。（圖／施岳呈攝）

「乾眼症分為缺水、缺油兩種類型，因為淚水中除了水分，也含有油脂，主要是從瞼板腺分泌。」國泰醫院眼科醫師杜培寧說，高達86%民眾都屬於缺油性的乾眼症，但由於傳統乾眼症檢查大多只有測試淚水分泌量，而忽略油脂，所以不容易找出原因，無法對症下藥。現在則可選擇最新的眼表面干涉儀檢查，需自費1000元左右。

找出病因之後，林靜芸每天便熱敷眼睛，好讓瞼板腺油脂溶解排出，才終於慢慢改善乾眼症問題。亞東醫院副院長張淑雯表示，想要改善乾眼症需要找出原因、多管齊下，例如減少用眼、正確眨眼、調整飲食等等，建議依病因給予個人化的治療，例如瞼板腺功能障礙，就要使用含油質性高、玻尿酸的人工淚液。

國泰醫院眼科醫師杜培寧指出，最新的「眼表面干涉儀」可檢查瞼板腺分泌是否正常，也能觀察眨眼次數與方式。（圖／國泰醫院提供）

缺油！缺水！都會造成乾眼症

乾眼症是由於淚液不足（缺水性）或是過度蒸發（缺脂性），使得淚液滲透壓變高並引起的發炎反應，這是因為眼球表面的淚膜成份包含脂質（來自瞼板腺）、水（來自淚腺）以及黏液（來自結膜細胞），而高達86%乾眼症是瞼板腺功能障礙所造成。

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(中時新聞網)