中華民國眼科醫學會最新資調查也發現，國人每日緊盯3C產品的平均時數超過10小時，可能正是乾眼症增加的主因。其中64%國人使用3C是為了追劇，由於觀看影音會導致眨眼次數減少，進而降低淚水分泌，長期下來就容易導致乾眼症。過去乾眼症好發於50至59歲族群，但此次調查發現，10至19歲乾眼症患者從3.6%增至12.1%，成長幅度達到2.36倍！

以往乾眼症屬於老化疾病，但隨著現代人用眼習慣改變，10至19歲患者人數大幅增加2倍以上。（圖／王永泰攝）

亞東醫院副院長張淑雯表示，眼睛的瞼板腺若分泌清澈的油脂，就能鎖住保護眼球表面形成的淚膜，使淚液不容易蒸發，保持眼睛的濕潤。一旦瞼板腺功能發生障礙，分泌的油脂變得濃稠、甚至凝固狀，缺乏油脂就會使得眼睛感到乾澀。

想要預防乾眼症，可多攝取好的油脂食物，例如堅果、鮭魚等，才能讓瞼板腺分泌清澈的油脂，滋潤眼球。（圖／趙世勳攝）

國泰醫院眼科醫師杜培寧說，過去瞼板腺功能障礙的主因是老化，因為瞼板腺會逐漸退化、萎縮，慢慢變得無法分泌油脂，所以乾眼症患者大多50歲以上，但現在造成瞼板腺功能障礙的原因太多，除了緊盯3C螢幕之外，包括服用A酸、過敏、憂鬱症藥物都會影響瞼板腺分泌油脂，更重要的是，現代人的外食機率愈來愈高，若是經常攝取不健康的油，例如炸雞、薯條等等，就容易影響瞼板腺分泌，反而造成缺油性乾眼症。

想要預防乾眼症，可多攝取好的油脂食物，例如堅果、鮭魚等，才能讓瞼板腺分泌清澈的油脂，滋潤眼球。（圖／123RF）

想要改善乾眼症，飲食上就要加以調整，建議多吃蔬果，還有補充富含Omega-3的優質油脂，例如堅果、魚油都是不錯的選擇，少吃油炸物這類不健康的油膩食物，以免壞油濃稠凝固，反而堵塞瞼板腺出口。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)