「乾眼症分為缺水、缺油兩種類型，因為淚水中除了水分，也含有油脂，主要是從瞼板腺分泌。」國泰醫院眼科醫師杜培寧說，高達86%民眾都屬於缺油性的乾眼症，由於傳統乾眼症檢查大多只有測試淚水分泌量，而忽略油脂，所以不容易找出原因，無法對症下藥，現在則可選擇最新的眼表面干涉儀檢查，需自費1000元左右。

國泰醫院眼科醫師杜培寧指出，最新的「眼表面干涉儀」可檢查瞼板腺分泌是否正常，也能觀察眨眼次數與方式。（圖／國泰醫院提供）

「眼表面干涉儀檢查除了能測量眼睛油脂質層厚度是否變薄，藉此觀察瞼板腺分泌是否正常之外，也可透過動態攝影確認患者眨眼次數與方式。」原來瞼板腺的開口在睫毛根部，眨眼更有利於分泌油脂。杜培寧說，臨床上常常有許多患者沒有確實的好好「眨完」眼睛，例如大眼睛、急性子的人都容易沒有完全眨眼，還有長時間使用3C也會減少眨眼次數，長期就會導致乾眼症問題。

杜培寧說，眨眼頻率最好不要低於一分鐘15~20下，所以要控制使用3C時間，大約使用30~40分鐘之後，就要讓眼睛休息5~10分鐘；另外，若屬於眨眼不完全的人，就要進行眨眼訓練，每次眨眼務必要完全閉合，才能讓瞼板腺好好分泌油脂，同時每天早晚也可以熱敷眼睛，好讓瞼板腺更加暢通。

除了減少用眼時間，每天早晚熱敷眼睛5至10分鐘，也有助於舒緩缺油性乾眼症的症狀。（圖／報系資料庫）

如果瞼板腺障礙較為嚴重，也可以在醫師建議下選擇最新的熱脈動治療儀，經由12分鐘的眼瞼內加熱和眼瞼外的脈動式擠壓，可將瞼板腺長期阻塞的油脂融化排出，改善乾眼症病況，一次大約可維持9個月至1年，但需自費1萬4000元左右。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)