「幾乎所有人都患有乾眼症，只是情況輕重的差別而已，所以許多人根本不知道自己罹病。」國泰醫院眼科醫師杜培寧說，輕微的乾眼症不容易發現，甚至非常容易與過敏混淆。

秋冬是乾眼症好發季節，除了天氣乾燥，空氣汙染也會加速眼睛發炎反應，引起更多不適。

32歲的阿華最近就常常感覺眼睛發癢發紅，有時甚至會流眼淚，他以為是過敏引發的症狀，但吃了過敏藥物卻沒有改善，到醫院仔細檢查之後，才發現其實病因是乾眼症。

「很多民眾覺得乾眼症不是缺水嗎？怎麼還會流眼淚？」杜培寧說，眼睛的淚水分為基礎、反射兩種，乾眼症缺乏的是基礎淚水，也就是真正的淚水量，但如果遇到外界刺激還是會產生反射性淚水，這是因為刺激才產生的淚水。

若確診罹患乾眼症，經由醫師指示可適時使用人工淚液舒緩症狀，但不要擅自購買眼藥水，以免更傷眼睛。（圖／施岳呈攝）

亞東醫院副院長張淑雯說，尤其秋冬天氣較為乾燥，再加上PM2.5和空氣汙染的因素，更容易刺激乾眼症患者的角膜，進而導致淚水分泌。「如果輕忽乾眼症，長期可能會造成結膜鬆弛、角膜脫皮、潰瘍，容易引發青光眼、黃斑部病變，甚至有失明風險！」

長時間配戴隱形眼鏡、瞳孔變色片，容易降低角膜敏感度，加上鏡片水分蒸發後會吸收淚液，導致淚液分泌不足，增加罹患乾眼症機率。（圖／報系資料庫）

想要改善乾眼症需要找出原因、多管齊下，例如減少用眼、正確眨眼、調整飲食等等，但如果病況嚴重，眼睛的瞼板腺已經完全萎縮、無法分泌油脂時，就只能持續點人工淚液緩解不適症狀，杜培寧說，不要誤以為點人工淚液會傷眼睛，而堅持忍著不點，事實上正如同皮膚乾燥要擦乳液，眼睛乾燥也要點人工淚液保濕，只要是經過醫師開立，長期使用並不會傷害眼睛。

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(中時新聞網)