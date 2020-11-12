基隆「仁愛市場」二樓的熟食區，可說是日式料理的熱區，在此開業2年多的「漁人手作壽司」是其中亮點。老闆蔡瑋庭是基隆廟口旁日料餐廳的第三代傳人，不僅將環境打造得帶有文青感，還將食材與口味加以改良，讓料理變得更年輕且精緻化，吸引更多的年輕人踏進市場。
「漁人豪華11貫」能一次吃到天使紅蝦、鮪魚、鮭魚肚及牛肉等多種口味的握壽司，是該店入門款；為調低酸度，蔡瑋庭特地使用天然的蘋果醋製作醋飯，使得醋飯溫和透香，卻不會掩蓋食材風味。
限量版的「荒燒魚頭」，也是店裡一大特色，傳承自日治時期曾在總督府擔任御廚的爺爺，將含有豐富油脂的紅魽或鮭魚魚頭，以味醂、清酒和醬油等滷製3～4小時，不收乾醬汁，吃起來肉質柔嫩，滋味酸甜鮮兼具。
店名：漁人手作壽司
電話：0916-748-858
地址：基隆市仁愛區愛一路8號2樓C76（仁愛市場）
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(中時新聞網)
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