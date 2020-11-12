小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】蔡稱美大選塵埃落定 恐還需時間

蔡英文總統在8日推文恭喜拜登於大選中勝出，但她昨天在民進黨中常會裁示，美國大選如大家所觀察，待整個法律程序完結，塵埃落定，恐怕還需要一段時間。台灣智庫執行委員賴怡忠表示，台灣需積極鞏固川普時代的台美成果，拜登時代的台美關係是以川普時代的地板為基礎，「不要讓川普的地板變成拜登的天花板」。

【2】侵吞伯大尼公款 前院長認了

財團法人「基督教台北市私立伯大尼兒少家園」前院長兼執行長林鮑基慧，涉嫌以發給院童春節紅包、活動費用等暫借款名義，及保管院友銀行帳戶機會，侵占公款、院友款項逾500萬元，涉嫌公益侵占罪。台北地檢署檢察官林俊廷11日指揮桃園市調查處搜索林鮑基慧住處，並約談到案。經移送北檢複訊，林鮑基慧認罪，獲20萬交保。

【3】東協峰會登場 15國可望簽RCEP

第37屆東協峰會12日在越南河內揭幕，由於新冠肺炎疫情延燒，一連4天將以視訊方式舉行。歷經7年談判，全球規模最大的自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）可望在15日簽署。日媒報導，日本正主導加入特殊文件，讓去年11月退出談判的印度幾乎可以無條件隨時加入RCEP，由於日本在意中國崛起，因此主導擬定這份特別文件。

【4】蛋蛋縮水恐賠2億 柯市府挨轟

台北大巨蛋停工5年，因安全問題，爭議不斷，今年8月終於復工，市長柯文哲更力拚明年底完工。但因停工期間，「蛋內」部分空間涉及公共安全因此需退縮，遠雄卻認為造成財務收益損失，向市府求償2.19億元。市議員林亮君直言，2億元是台北市民的納稅金，市府賠了夫人又折兵！

【5】邵雨薇老東家謀續約金雞母

邵雨薇主演新戲《天巡者》正播出，收視告捷，11日也大方認了和金鐘視帝吳慷仁戀愛ing，事業愛情兩得意，據知她與經紀公司將於明年初約滿，穩站戲劇女一地位的她，靜極思動，經紀公司近來正想方設法留住她這隻「金雞母」。對此，邵雨薇經紀人昨表示：「8年來合作愉快一起奮鬥，更期待未來能繼續合作，提升到下一個階段。」間接證實雙方正談下一階段合作。

(中時新聞網)