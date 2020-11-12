對「小市場咖啡」創辦人小魚來說，外婆與媽媽擺攤販售客家傳統美食的「源遠市場」，就是她的另一個家。因此，媽媽退休後她毅然接手攤位並重新改造，以海藍色為主色系，搭建小而美的咖啡廳；輔以能與客人互動的開放式吧台，重新詮釋傳統市場的濃厚人情味。
小市場咖啡最大的特色，是串連了整個源遠市場的美食，新鮮不在話下，攤商的叔叔和阿姨們，還會提供建議與協助，一道道充滿在地特色的料理便因此誕生。「本地黑豬肉香腸法國麵包」採用源遠市場「阿嬌姨豬肉攤」製作的香腸，與番茄一同放在帶有乳酪味的軟法麵包上，再淋上自調的葡萄酒醋，香腸的鹹、番茄的酸、葡萄酒醋的甜香和麵包的奶香完美融合，雖是中西合璧的手法，卻讓人覺得格外熟悉親切。
此外，「辣味吻仔魚義大利麵」和夏季限定的「蒜味鎖管義大利麵」等，都讓人驚豔於以在地食材詮釋西式料理的創意與風味。
店名：小市場咖啡
電話：(02)2459-4554
地址：基隆市暖暖區暖碇路36之1號（源遠市場）
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(中時新聞網)
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