為了做出天然健康的食物，「飛魚食染」老闆賴祥語花了很多時間研究，發現鹽田經日曬3、4個月後產生的海水濃縮液「鹽滷」，是用來製作豆花、豆腐或豆漿等最天然的凝固劑。老闆除了堅持不添加濃縮劑與消泡劑，並使用蛋白質含量高達43％的黃豆作為原料，並遵循古法、長時間小火慢煮讓泡泡揮發，吃起來不但豆香濃郁，還有淡淡焦香味。

以新鮮柳橙汁為底，加入當季水果果醬及水果片的「鮮果冰棒」，清涼沁甜。（45元／支）（圖／于魯光攝）

配料也是很講究的一環，每碗豆花都含有萬丹紅豆、薏仁及客家仙草製作的仙草凍，搭配以黃金比例混合白糖、冰糖、黑糖和二砂的糖水，嘗來清甜不膩、口感與風味層次多元。（圖／于魯光攝）

「豆渣巧克力布朗尼」入口後有種濃得化不開的感受，內用分量為半條，搭配有機蜜香紅茶，飽足感極高。（60元）（圖／于魯光攝）

通常會丟棄的豆渣，「飛魚食染」也將之善用，加入雞蛋、巧克力製成「豆渣巧克力布朗尼」。由於豆渣的纖維含量高，口感相當紮實，且澱粉與油脂含量相對較低，很受愛吃甜食又怕胖的女性喜愛。

外帶「翡翠檸檬豆花」時，店家會提供玻璃罐租借，十分環保。（60元／大碗，豆花玻璃罐租借費20元）

外帶「翡翠檸檬豆花」時，店家會提供玻璃罐租借，十分環保。（60元／大碗，豆花玻璃罐租借費20元）（圖／于魯光攝）

店名：飛魚食染冬山店

電話：(03)959-5020

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路186號（冬山市場）

「飛魚食染冬山店」大量採用木製櫥櫃，重現兒時回憶。（圖／于魯光攝）

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(中時新聞網)