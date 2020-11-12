促轉會昨（11）日舉辦「政治檔案徵集與研究初探發表會」，中研院台史所博士後研究員蘇慶軒根據當年警總為監控陳菊成立「青谷專案」指出，情治單位有意吸收陳菊，不過卻踢了鐵板，當時警總給陳菊的評語包含自大、自狂，對人冷酷無情、善於虛應偽裝、自命不凡。

1978年警總得知陳菊家中藏有雷震手稿，並前往搜索，陳菊擺脫監控後，警總為緝捕她而成立「青谷專案」。同年6月23日，警方將陳菊約談到案，7月24日釋放，但情治單位對陳菊的監控並沒有停止。

陳菊被警總釋放後，一度遭黨外人士懷疑，擔心她可能提供足以傷害黨外活動的資訊，陳菊不斷澄清且拒絕警總的工作安排，並主動與警總聯繫，要求雙方晤談。

情治機關認為，雖從陳菊的談話中可以獲知黨外人士的動向，但陳菊提供的情資價值不高，國安局甚至認為，陳菊試圖周旋在情治機關與黨外之間，爭取黨外活動空間，並刺探政府對於黨外人士的態度及應對措施。

1978年11月，陳菊在黃信介、施明德、蘇秋震的陪同下，大動作召開國際記者會，痛批警總，與情治機關決裂。

蘇慶軒指出，警總給陳菊的評語是，「自大、自狂、自傲、自豪及毫無親情的冷酷人物，對事物常無情批判」，自信為領導者，不願受人支配，「屬潑婦型女性，對人冷酷無情、善於虛應偽裝、喜怒無常、自命不凡，如疏處不善，危害性更大」「陳女思想中毒太深，似難短時轉變，應作長期疏導」。

(中時新聞網)